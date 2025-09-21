FOTO: Sha’Carri y Lyles lideran relevos y Estados Unidos cierra el Mundial con oros en el 4x100

TOKIO (AP) — Sha’Carri Richardson y Noah Lyles arrasaron el domingo en las etapas finales para conseguir victorias consecutivas en los 4x100 bajo la lluvia y Estados Unidos cerró los campeonatos mundiales barriendo los relevos.

Richardson recibió el testigo con un déficit de 0,01 segundos contra Jamaica, pero se recuperó y luego mantuvo una ventaja de 0,04 segundos. El tiempo ganador fue de 41,75 segundos.

Con esta presea, su compañera Melissa Jefferson-Wooden llegó a tres oros en el Mundial y envió a casa a Shelly-Ann Fraser-Pryce, de 38 años, con la plata, su 17ta medalla en los mundiales. Fraser-Pryce ha dicho que se retirará este año.

Sydney McLaughlin-Levrone llevó a las mujeres de Estados Unidos a la victoria en el 4x400 y Cole Hocker ganó el oro en los 5.000 metros en la mejor noche del encuentro para Estados Unidos.

Los estadounidenses cerraron con 26 medallas y 16 oros, un total más que respetable después de un comienzo frustrante. Las 26 medallas en total son el mismo número que capturaron en el mismo estadio hace cuatro años en los Juegos Olímpicos de Tokio. Solo siete fueron de oro esa vez.

Lyles se unió a Christian Coleman, Courtney Lindsey y Kenny Bednarek para su segundo oro, poniendo fin a las luchas de Estados Unidos en los relevos. Estados Unidos ganó con un tiempo de 37,29 —0,26 por delante de Canadá.

Este es el segundo oro consecutivo en el 4x100 para Estados Unidos en los Mundiales tras el conseguido hace dos años en Budapest. Jamaica y sus medallistas de oro y plata en los 100 metros: Oblique Seville y Kishane Thompson, no participó. Este año, fueron los jamaicanos los que tuvieron problemas con el testigo y no pasaron de la clasificación.

El único fallo para Estados Unidos involucró al equipo masculino de 4x400.

Se redujo a un sprint en la última vuelta entre el campeón de 400 vallas Rai Benjamin de Estados Unidos y el campeón de 400 lisos Collen Kebinatshipi de Botsuana. Benjamin recibió el testigo con una ventaja de 0,19 segundos, pero no pudo contener a Kebinatshipi, quien lo superó en la línea por 0,07 para darle a la emergente potencia de velocidad su primera victoria en relevos con un crono de 2:57,76.