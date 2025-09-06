Se conoció el motivo del accidente del funicular de Lisboa que dejó 16 muertos

Las autoridades de Portugal confirmaron este sábado las causas del trágico accidente del Ascensor de la Gloria, el famoso funicular de Lisboa que el miércoles pasado descarriló y chocó contra un edificio, provocando 16 víctimas fatales y 23 heridos.

Según el informe oficial del Gabinete de Prevención e Investigación de Accidentes Ferroviarios (GPIAAF), el accidente se produjo por la falla de un cable subterráneo de seguridad que unía los dos vagones del funicular. El cable cedió en su punto de fijación de la cabina que descarriló, provocando la pérdida de equilibrio entre ambos vagones.

Durante el descenso, el guardafrenos activó los frenos neumáticos y manuales, que funcionaron correctamente, pero no fueron suficientes para detener la cabina. El organismo aclaró que estos sistemas no cuentan con capacidad para inmovilizar los vagones si no están equilibrados por el cable que los une, por lo que no constituyen un mecanismo redundante en caso de fallo.

El cable tenía una vida útil de 600 días y había sido instalado hacía 337, cumpliendo con los controles de mantenimiento programados. Las inspecciones visuales diarias y las revisiones periódicas, incluidas las grandes revisiones cada cuatro años, no detectaron anomalías previas al accidente.

Reconstrucción paso a paso del accidente

18:00 hora local (14:00 en Argentina): los vagones estaban en sus respectivas estaciones, uno en la parte alta de la Calçada da Glória y otro en la baja.

18:03 hora local: los vagones comenzaron a moverse, pero tras recorrer unos seis metros perdieron el equilibrio garantizado por el cable.

El vagón de abajo retrocedió unos 10 metros y se salió parcialmente de la vía.

El vagón de arriba descendió 170 metros, alcanzando aproximadamente 60 km/h, hasta que descarriló en una curva y chocó contra un edificio y dos postes, terminando contra la esquina de otra construcción.

El accidente ocurrió en menos de 50 segundos.

El funicular, fundado en 1885, no está bajo la supervisión directa del Instituto de Movilidad y de los Transportes, y actualmente no se cuenta con información clara sobre qué entidad pública supervisa su operación y seguridad.

El GPIAAF adelantó que presentará un informe preliminar en 45 días, que se realizará en paralelo a la investigación penal y a una auditoría interna con participación de asesores externos y de Carris, la gestora del funicular.

Esta tragedia ha generado un llamado de atención internacional sobre la seguridad de los sistemas históricos de transporte urbano y la necesidad de controles más estrictos en infraestructuras centenarias que siguen en funcionamiento.