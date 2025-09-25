En vivo

Sarkozy fue condenado a cinco años de prisión por asociación ilícita

“Dormiré en prisión con la cabeza alta”, aseguró y anunció que recurrirá la condena.

25/09/2025 | 12:06Redacción Cadena 3

FOTO: Sarkozy en una imagen de archivo.

El expresidente de Francia Nicolas Sarkozy fue condenado este jueves a cinco años de prisión por el caso de la presunta financiación de su victoriosa campaña presidencial de 2007 por parte del exlíder libio Muamar Gadafi.

Dado que la pena conlleva una ejecución provisional, Nicolas Sarkozy debería ser encarcelado en el plazo de un mes, informó este jueves el sitio RFI.

El ex mandatario conservador de 70 años reiteró que es “inocente” y anunció que recurrirá la condena, que consideró de “extrema gravedad para el Estado de derecho”.

“Dormiré en prisión con la cabeza alta”, aseguró y anunció que recurrirá la condena, un recurso no le librará de la cárcel, según el medio francés.

Lectura rápida

¿Quién fue condenado? El expresidente de Francia, Nicolas Sarkozy.

¿Por qué fue condenado? Por el caso de la presunta financiación de su campaña presidencial de 2007.

¿Qué pena recibió? Cinco años de prisión.

¿Cuándo debería ser encarcelado? En el plazo de un mes desde la condena.

¿Qué opinó Sarkozy sobre su condena? Afirmó que es inocente y que considera la condena como de extrema gravedad.

[Fuente: Noticias Argentinas]

