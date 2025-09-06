FOTO: Sabalenka vence a Anisimova y conquista su 2do US Open consecutivo y 4to título de Grand Slam

NUEVA YORK (AP) — Aryna Sabalenka no cometió muchos errores a pesar de no sacrificar potencia —bueno, hasta cerca de la meta— y superó el sábado a Amanda Anisimova por 6-3, 7-6 (3) en la final del Abierto de Estados Unidos, convirtiéndose en la primera mujer en ganar el torneo en años consecutivos desde Serena Williams hace más de una década.

Sabalenka, la número uno del mundo, atrapó el cuarto título de Grand Slam de su carrera, todos en canchas duras. Sin embargo, no todo fue un camino fácil.

La bielorrusa lideró dos veces con un quiebre en el segundo set y sacó para ganar con un 5-4 a su favor. Pero con 30 iguales, tan cerca del trofeo, tuvo la oportunidad de pegar un smash y llegar al punto de partido. En cambio, mientras retrocedía, Sabalenka depositó la pelota a la red, dando a Anisimova una oportunidad de quiebre.

Después de ese doloroso error, Sabalenka dejó caer su raqueta en la cancha azul y esbozó una sonrisa irónica. Un momento después, Anisimova —una estadounidense de 24 años— concretó el quiebre para igular 5-5 y agitó su puño izquierdo mientras unas 24.000 personas, sus amigos más cercanos en el Estadio Arthur Ashe, se levantaban para aplaudir y gritar.

Pero 15 minutos después del error, Sabalenka estaba arrodillada en la cancha cubriéndose la cara con ambas manos, al aprovechar su tercer punto de partido.

Evitó convertirse en la primera mujer en perder tres finales de Slams en una sola temporada desde Justine Henin en 2006.

“Todas esas lecciones difíciles valieron la pena por esta”, dijo Sabalenka. “Estoy sin palabras ahora mismo”.

Sabalenka, de 27 años, sucumbió ante Madison Keys en la final del Abierto de Australia en enero y luego contra Coco Gauff en el Abierto de Francia. Luego, en las semifinales de Wimbledon en julio, Sabalenka fue eliminada por Anisimova.

Eso llevó a Anisimova a su primera final de un grande, la cual perdió 6-0, 6-0 ante Iga Swiatek.

Pero Anisimova dejó atrás esa derrota de inmediato, lo suficiente como para ganar una revancha contra Swiatek en los cuartos de final del US Open.

“Perder en dos finales seguidas es genial, pero también es súper difícil”, dijo Anisimova, quien se sentó y cubrió su rostro en una toalla después de que culminó el partido. “Creo que hoy no luché lo suficiente por mis sueños”.

Sabalenka le dijo: “Sé cuánto duele perder en las finales, pero créeme... vas a ganar una... Chica, lo vas a disfrutar aún más después de estas duras derrotas en las finales”.

Cuando Anisimova iba perdiendo 2-0, 30-0 al comenzar el partido del sábado, algunos fanáticos podrían haberse preguntado: No hay manera de que se repita la final en el All England Club, ¿verdad?

Correcto.

Anisimova ganó los siguientes cuatro puntos para recuperar el quiebre, culminando el juego con un golpe ganador de revés y otro de derecha. Eso hizo que los fanáticos se levantaran de sus asientos, gritando. Anisimova respiró profundo mientras caminaba hacia la línea lateral y se secaba el sudor de la frente.

Pronto, lideró 3-2. Pero Sabalenka se llevó los siguientes cuatro juegos y ese set.

Comenzó a llover antes del partido, por lo que las luces artificiales de Ashe estaban encendidas y su techo retráctil estaba cerrado. Eso pareció ser una distracción a veces para Anisimova, quien hizo gestos a su equipo en las gradas de que algo la molestaba durante los lanzamientos de pelota para los saques.

La configuración también creó condiciones sin viento, ideales para dos golpeadoras de pelota que realmente pueden aportar potencia con buen contacto. Y eso es lo que ambas hicieron desde el principio, con saques fulminantes y golpes de fondo profundos con tanta velocidad que responder nunca fue sencillo.

Algunos intercambios fueron impresionantes —para ellas, ciertamente, y para los espectadores que se sorprendieron por la potencia durante los puntos más largos.

Ambas son agresivas durante los intercambios y rara vez evitan riesgos. Las recompensas pueden ser enormes, al igual que los errores, y Anisimova apuntó las líneas desde ambos lados.

De los primeros 13 puntos de Sabalenka, que la ayudaron a ganar los primeros dos juegos, apenas uno se concretó mediante un tiro ganador. La otra docena llegó gracias a los seis errores no forzados y seis errores forzados de Anisimova.

Al final, Anisimova tuvo casi el doble de ganadores que Sabalenka, 22-13, y casi el doble de errores no forzados también, 29-15.

“Eres increíble”, le dijo Anisimova a Sabalenka durante la ceremonia de entrega de trofeos. “Estoy asombrada de lo que has logrado, y sigues logrando cosas increíbles”.