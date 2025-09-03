Un ex compañero de Diogo Jota se hizo un emotivo tatuaje

FOTO: Neves usará el dorsal 21 de Jota con Portugal y un tatuaje en honor al jugador fallecido

El centrocampista portugués Ruben Neves llevó la camiseta número 21 de su difunto amigo, Diogo Jota, durante los partidos con la selección nacional y reveló un tatuaje en su pantorrilla izquierda en honor al exdelantero del Liverpool, quien falleció en julio.

“Yo y todo el equipo nacional hicimos todo lo posible para mantener a Diogo aquí con nosotros, en nuestro equipo”, dijo el martes por la noche Neves en una ceremonia en la sede de entrenamiento de Portugal, realizada antes de los partidos de clasificación para el Mundial contra Armenia y Hungría.

Fueron los primeros partidos de Portugal desde la muerte de Jota y su hermano, Andre Silva, en un accidente automovilístico el 3 de julio.

/Inicio Código Embebido/

A nova tatuagem de Rúben Neves ?? pic.twitter.com/Qtxg1z3Bds — B24 (@B24PT) September 2, 2025

/Fin Código Embebido/

Neves, quien jugó para el Al Hilal en Arabia Saudí, fue muy cercano a Jota —jugaron juntos en el club inglés Wolverhampton y en Portugal— y habló en nombre del equipo portugués sobre su excompañero en la ceremonia, a la que también asistieron Cristiano Ronaldo, el presidente portugués Marcelo Rebelo de Sousa y Luís Montenegro, el recién nombrado primer ministro.

La federación portuguesa publicó un video en X de Neves con un tatuaje que lo muestra abrazando a Jota, quien lleva la camiseta número 21.

La ceremonia del martes también fue un homenaje a Jorge Costa, el exinternacional portugués que falleció el mes pasado de un paro cardíaco.

Pedro Proença, presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol, describió a Jota y Costa como hombres “que amaban el fútbol; que amaban a su país; que amaban a su selección nacional; hombres que defendieron, con valentía y dedicación, los colores de nuestra bandera”.

Jota y Costa fueron honrados póstumamente como Comendadores de la Orden del Mérito y se les otorgaron medallas, que fueron aceptadas por miembros de sus familias.

La federación declaró que el equipo estaba compuesto por “23 (+1)” jugadores, en otro guiño a la memoria de Jota.