Rodeados de agua, los nadadores holandeses disfrutan de refrescantes chapuzones

FOTO: Rodeados de agua, los nadadores holandeses tienen muchos lugares para refrescarse

ÁMSTERDAM (AP) — Mientras los parisinos han redescubierto recientemente el placer de nadar en el Sena, los habitantes de Ámsterdam han estado disfrutando de un refrescante chapuzón en el canal Ij de la capital holandesa durante años.

En un país dominado por vías fluviales, canales, ríos y pastizales por debajo del nivel del mar, la natación en aguas abiertas estuvo en aumento en Holanda a medida que el cambio climático incrementó las temperaturas y extendió la temporada de verano.

Ámsterdam tuvo solo un lugar oficial para nadar en aguas abiertas en 2023. Este verano, la ciudad contó con 13 opciones legales para sumergirse en un canal, estanque o río, aunque los residentes frecuentemente utilizaron docenas de lugares no oficiales.

Escondido junto al Ij, a un corto paseo de la estación central de trenes de Ámsterdam, el Marineterrein, una antigua base utilizada por la marina desde el siglo XVII, fue uno de los lugares oficiales más nuevos.

En una tarde calurosa, los muelles y parques cercanos estuvieron llenos de locales nadando, tomando el sol y relajándose a la sombra con una réplica a tamaño real de un barco de carga de la Compañía Holandesa de las Indias Orientales del siglo XVIII atracado cerca.

“Vi un video en Instagram que mostraba algunos lugares diferentes donde puedes nadar y este estaba cerca, así que pensé, ‘perfecto, vamos’”, comentó a The Associated Press Noortje Mol, quien acababa de salir del agua.

En la famosa Ámsterdam igualitaria, no hubo duchas ni socorristas y el área fue de uso gratuito para todos. La antigua base fue designada como área de baño legal solo a principios de este año. Antes de eso, los locales se arriesgaron a una multa de 170 euros (200 dólares).

La ciudad probó la calidad del agua regularmente y los resultados se publicaron en un sitio web nacional.

“La gente piensa que está sucia, pero no está sucia en absoluto”, dijo el argentino Mike von Hütter, mientras estuvo sentado en una toalla en el muelle.

El público de la mañana tendió a ser mayor y más deportivo que los juerguistas de la tarde. Una mujer que corrió se quitó la ropa de ejercicio y se lanzó al agua, nadando unas vueltas antes de vestirse de nuevo y continuar su carrera.

“Cada mañana es un espectáculo de luces”, declaró Myra de Rooy, de 68 años, quien comenzó a nadar en la base naval durante la pandemia de COVID-19.

Muchas áreas de natación permitieron el nudismo y algunas llamadas “playas nudistas” incluso requirieron desnudez. Aunque se supuso que se debieron usar trajes de baño en la base naval, algunos del grupo de la mañana desafiaron las reglas.

Hubo un área para cambiarse, pero, como explicó de Rooy, por la mañana nadie la usó.

A pesar de la expansión de los lugares oficiales para nadar, muchos locales todavía se lanzaron al agua más cercana cuando quisieron refrescarse.

Al otro lado de la ciudad, Hans, quien prefirió no dar su apellido porque estaba nadando en un lugar no oficial, hizo sus vueltas matutinas en un canal junto a los barcos que pasaron.

“Yo nado todos los días, nunca he tenido un problema”, manifestó.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.