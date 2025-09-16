Rivian invierte 5.000 millones en planta de vehículos eléctricos en Georgia

ATLANTA (AP) — Pareció un momento terrible para construir una planta de vehículos eléctricos en Estados Unidos, pero los líderes de Rivian Automotive dijeron que estaban confiados mientras la compañía comenzaba a trabajar en una instalación de 5.000 millones de dólares en Georgia.

La empresa con sede en California, que estaba perdiendo dinero, inició las obras el martes al este de Atlanta a pesar del impulso del presidente Donald Trump para revertir los créditos fiscales para vehículos eléctricos. A partir del 30 de septiembre, los compradores ya no calificarían para ahorros de hasta 7.500 dólares por automóvil.

El director de políticas de Rivian, Alan Hoffman, declaró que la compañía creía que podía vender vehículos eléctricos no por razones ambientales o incentivos fiscales, sino porque eran superiores.

“No construimos esta empresa basándonos en incentivos fiscales federales”, afirmó Hoffman. “Y vamos a demostrar que vamos a tener éxito en el futuro”.

La planta de Georgia es clave para un mercado masivo y la rentabilidad

La planta de Georgia, anunciada por primera vez en 2021, es clave para que Rivian alcance la rentabilidad. En ese momento, la compañía fabricaba la camioneta de alta gama R1T y el vehículo utilitario deportivo R1S en Normal, Illinois, así como furgonetas de reparto para Amazon y otros. Los precios de sus camionetas comenzaban en 71.000 dólares.

La planta de Illinois comenzaría a fabricar SUV R2 más pequeños el próximo año, con precios a partir de 45.000 dólares. Una planta ampliada en Illinois podría ensamblar 215.000 vehículos al año. Pero si el R2 tiene éxito, y si Rivian produce con éxito un R3 aún más pequeño, necesitaría más capacidad. La compañía dijo que la operación en Georgia podría fabricar 200.000 vehículos al año a partir de 2028, con una segunda fase que también tendría una capacidad de 200.000.

Las proyecciones serían un gran salto desde los 40.000 a 46.000 vehículos que Rivian esperaba entregar este año, por debajo de los 52.000 del año pasado. La compañía aseguró que estaba limitando la producción ahora en parte para lanzar modelos de 2026.

“Para Rivian, es un momento de vida o muerte”, indicó Alex Oyler, director norteamericano de la firma de investigación automotriz SBD Automotive. “Vimos con Tesla que la clave para la rentabilidad es la escala, y no puedes escalar si tu vehículo más barato cuesta 70.000 dólares. Así que necesitan esa planta para lograr un nivel de escala del R2 y, en última instancia, del R3”.

Desafíos en el mercado de vehículos eléctricos

El crecimiento de las ventas desaceleró para los vehículos eléctricos en Estados Unidos, aumentando solo un 1,5% en la primera mitad de 2025, según Cox Automotive.

Tesla representó casi el 45% de las ventas de vehículos eléctricos en Estados Unidos durante ese período, según Cox. Pero Tesla estaba perdiendo cuota de mercado a medida que otros ganaban: la participación de General Motors en las ventas de vehículos eléctricos en Estados Unidos había subido al 13%. En comparación, Rivian tuvo una participación del 3% en la primera mitad del año, detrás de Tesla y seis fabricantes de automóviles tradicionales.

Pero excluyendo a Tesla, Rivian era el más exitoso de los fabricantes de automóviles emergentes.

La compañía inicialmente aprovechó un nicho en gran parte no cubierto: la demanda de camionetas y SUV eléctricos. Sin embargo, la competencia ahora incluye la F-150 Lightning de Ford y la Chevrolet Silverado eléctrica.

Después de una oferta pública inicial en 2021, las acciones de Rivian habían caído más del 80%, mientras que las acciones de los fabricantes de automóviles en general habían superado al mercado de valores. Rivian perdió 1.660 millones de dólares en la primera mitad de 2025.

Al mismo tiempo, el entusiasmo de algunos fabricantes de automóviles por los vehículos eléctricos se estaba enfriando. Stellantis canceló la semana pasada el programa de camiones eléctricos de Ram. Ford había retrasado la producción en una nueva planta en Tennessee. Y General Motors abandonó los planes de construir vehículos eléctricos en una planta suburbana de Detroit.

“Con toda la competencia en este mercado y el crecimiento desacelerado de los vehículos eléctricos, la situación actual no juega a favor de Rivian”, sostuvo Sam Fiorani, vicepresidente de AutoForecast Solutions. “Sin embargo, todavía hay un mercado de vehículos eléctricos”.

1.500 millones de dólares en incentivos para 7.500 empleos

Georgia prometió 1.500 millones de dólares en incentivos a Rivian a cambio de 7.500 empleos en la compañía que paguen al menos 56.000 dólares al año en promedio. Rivian no podía beneficiarse de la mayoría de los incentivos a menos que cumpliera con los objetivos de empleo, pero el estado ya estaba gastando 175 millones de dólares para comprar y nivelar terrenos y mejorar carreteras.

El gobernador republicano de Georgia, Brian Kemp, quien dijo que quería hacer de Georgia “la capital de la movilidad eléctrica en Estados Unidos”, reconoció que Rivian enfrentaba obstáculos, pero afirmó que sigue confiando en que la compañía podría cumplir sus promesas.

Mientras Tesla tenía miles de empleados en California y Texas, algunas de sus plantas de vehículos eléctricos habían tenido problemas. Dos fabricantes de vehículos eléctricos separados que esperaban ensamblar vehículos en una antigua planta de GM en Lordstown, Ohio, se declararon en bancarrota. El complejo de Hyundai en Georgia, cerca de Savannah, estaba teniendo mejor suerte, con la producción en marcha. Sin embargo, una planta de baterías allí se había retrasado debido a que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas arrestó a 475 personas en el lugar, incluidos más de 300 surcoreanos.

Se suponía que Rivian ya estaría fabricando camiones en el sitio de 2.000 acres (800 hectáreas) cerca de Social Circle, a unos 70 kilómetros (unas 45 millas) al este de Atlanta. A medida que la compañía quemaba efectivo en 2024, pausó la construcción. Sin embargo, el fabricante de automóviles alemán Volkswagen acordó invertir 5.800 millones de dólares en Rivian a cambio de tecnología de software y eléctrica. Y la administración del entonces presidente Joe Biden en noviembre acordó prestar a Rivian 6.600 millones de dólares para construir la planta de Georgia.

A pesar de la hostilidad de la administración Trump hacia los vehículos eléctricos, Hoffman destacó que Rivian esperaba que el Departamento de Energía distribuyera el dinero, argumentando que impulsaría la fabricación nacional.

Algunos vecinos se oponen a la planta

Rivian también enfrentó oposición de algunos residentes que dijeron que la planta era un vecino inapropiado para las granjas y contaminaría el agua subterránea.

“Planeaba morir y retirarme en el porche delantero y el proyecto más grande de Georgia tiene que ir al lado de mi casa, ¿de todos los lugares del país?” preguntó Eddie Clay, quien vive a menos de una milla de distancia. Asegura que el agua de su pozo se volvió lodosa después de la excavación en el sitio de Rivian.

Hay otros desafíos para Rivian, incluidos aranceles que costaban 2.000 dólares por vehículo, la administración Trump poniendo fin a un programa de créditos fiscales que le costaría a la compañía 140 millones de dólares en ingresos ese año, y la competencia a largo plazo de vehículos eléctricos chinos que costaban menos y son de vanguardia. Pero Hoffman dijo que Rivian estaba “en esto a largo plazo”.

“Creemos que podemos competir con cualquiera y que una vez que se nos dé la oportunidad, vamos a sobresalir”, aseveró.

St. John reportó desde Detroit.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.