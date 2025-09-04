Reunión de Kim Jong Un y Xi Jinping marcará un nuevo capítulo en relaciones bilaterales

FOTO: Líder norcoreano Kim Jong Un se reunirá con el presidente de China, Xi Jinping

BEIJING (AP) — El Ministerio de Exteriores de China informó el jueves que el líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, quien se encuentra de visita en el país, se reunirá con el presidente chino, Xi Jinping.

Por el momento, se desconoce cuándo se celebrará el encuentro.

Kim asistió el miércoles a un desfile militar en Beijing junto a otros líderes extranjeros, incluido el presidente de Rusia, Vladímir Putin. Su visita al extranjero es considerada poco común.

Los dos mandatarios llevarán a cabo intercambios de opiniones en profundidad sobre cuestiones bilaterales y de interés mutuo, explicó el vocero del ministerio, Guo Jiakun.

La presencia de Kim en el desfile y las conversaciones con Xi "tienen un gran significado", añadió.

El líder norcoreano llegó a Beijing en tren el martes.