Reunión de Kim Jong Un y Xi Jinping marcará un nuevo capítulo en relaciones bilaterales
El líder norcoreano Kim Jong Un se reunirá con el presidente de China, Xi Jinping. Aún se desconoce la fecha de este encuentro histórico entre dos naciones con fuertes lazos políticos.
04/09/2025 | 05:32Redacción Cadena 3
FOTO: Líder norcoreano Kim Jong Un se reunirá con el presidente de China, Xi Jinping
BEIJING (AP) — El Ministerio de Exteriores de China informó el jueves que el líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, quien se encuentra de visita en el país, se reunirá con el presidente chino, Xi Jinping.
Por el momento, se desconoce cuándo se celebrará el encuentro.
Kim asistió el miércoles a un desfile militar en Beijing junto a otros líderes extranjeros, incluido el presidente de Rusia, Vladímir Putin. Su visita al extranjero es considerada poco común.
Los dos mandatarios llevarán a cabo intercambios de opiniones en profundidad sobre cuestiones bilaterales y de interés mutuo, explicó el vocero del ministerio, Guo Jiakun.
La presencia de Kim en el desfile y las conversaciones con Xi "tienen un gran significado", añadió.
El líder norcoreano llegó a Beijing en tren el martes.
Lectura rápida
¿Qué evento tuvo lugar en Beijing?: Se anunció la reunión entre Kim Jong Un y Xi Jinping.
¿Quiénes son los líderes involucrados?: Kim Jong Un es el líder de Corea del Norte y Xi Jinping el presidente de China.
¿Cuándo se realizará el encuentro?: La fecha exacta del encuentro aún se desconoce.
¿Qué otros líderes asistieron al desfile?: Vladímir Putin, presidente de Rusia, fue uno de los líderes presentes.
¿Qué significancia tiene esta reunión?: Ambas partes discutirán temas bilaterales de interés mutuo, según el portavoz del ministerio.
[Fuente: AP]