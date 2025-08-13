En vivo

Mundo

Rauw Alejandro será premiado por su contribución a la música latina en 2025

Rauw Alejandro será reconocido en 2025 con el Premio a la Herencia Hispana en la categoría Visión, el 4 de septiembre, en un evento que se transmitirá por PBS desde Washington.

13/08/2025 | 18:02Redacción Cadena 3

FOTO: Rauw Alejandro recibirá el Premio a la Herencia Hispana

WASHINGTON (AP) — Rauw Alejandro fue honrado con el Premio a la Herencia Hispana 2025 en la categoría Visión en honor a su aporte innovador a la música latina y su impacto global.

La Fundación Herencia Hispana anunció el miércoles que el artista puertorriqueño galardonado con el Latin Grammy sería homenajeado en el Teatro Warner en Washington, el 4 de septiembre. La ceremonia se transmitirá posteriormente en Estados Unidos a través de PBS.

Rauw Alejandro representa la esencia del Premio Visión: audaz en su creatividad, con una visión global y auténtico en cada paso que da”, expresó Antonio Tijerino, presidente y director general de la Fundación Herencia Hispana (HHF por sus siglas en inglés). “Su trabajo no solo es música, es un movimiento que reafirma lo que los artistas latinos significan para el mundo”.

A la par del anuncio de su premio, Alejandro reveló el título de su próximo proyecto: “Cosa Nuestra: Capítulo 0”, una producción que rinde homenaje a Puerto Rico, al Caribe y a las raíces culturales que lo han inspirado, el cual continúa a su álbum homenaje a la música puertorriqueña “Cosa Nuestra”.

“En este mes de celebración, me llena de orgullo seguir elevando nuestra historia y vibra desde un lugar especial”, destacó Alejandro. “Gracias por este Vision Award en los Hispanic Heritage Awards. Es un honor unirme a la lista de increíbles creativos que han recibido este reconocimiento... Con mi nuevo proyecto ‘Capítulo 0’ quiero seguir mostrando no solo a Puerto Rico, sino la esencia completa del Caribe”.

Los Premios a la Herencia Hispana (HHA) fueron establecidos por la Casa Blanca en 1988 para conmemorar la creación del Mes de la Herencia Hispana en Estados Unidos y cuentan con el apoyo de más de 40 instituciones nacionales que trabajan en favor de la comunidad latina. Los HHAs reconocen los logros, la visión y el orgullo cultural de latinas y latinos.

Lectura rápida

¿Qué premio recibió Rauw Alejandro? Recibió el Premio a la Herencia Hispana 2025 en la categoría Visión.

¿Cuándo se entregará el premio? La ceremonia se llevará a cabo el 4 de septiembre de 2025.

¿Dónde se realizará la ceremonia? En el Teatro Warner en Washington.

¿Qué anunció además de su premio? Reveló el título de su próximo proyecto: “Cosa Nuestra: Capítulo 0”.

¿Qué significan los Premios a la Herencia Hispana? Reconocen los logros y el orgullo cultural de la comunidad latina en Estados Unidos.

[Fuente: AP]

