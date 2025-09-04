Ratas entrenadas en Tanzania detectan minas terrestres y tuberculosis, salvando vidas

MOROGORO, Tanzania (AP) — Un hombre yacía inmóvil, desplomado entre los escombros de un terremoto simulado, mientras se acercaba un rescatador poco probable: una rata con una mochila. Con los bigotes ondeando, la rata pasaba rápidamente entre la basura, muebles caídos y ropa esparcida para encontrarlo y accionar un gatillo en su mochila, alertando a los buscadores arriba.

Luego, un clic resonante. Se había encontrado a un sobreviviente. La búsqueda en Morogoro, en las montañas Uluguru de Tanzania, había terminado y la rata salía corriendo del edificio abandonado para ser recompensada con un plátano. Misión cumplida para esta rata que estaba siendo entrenada para operaciones de búsqueda y rescate.

“Su sentido del olfato es increíble”, declaró Fabrizio Dell’Anna, un especialista en comportamiento animal de APOPO, una organización no gubernamental con sede en Tanzania que entrena a las ratas para hacer rescates. “Estas ratas son capaces de detectar explosivos, tuberculosis —incluso pequeñas cantidades de la bacteria— y en este proyecto, son capaces de identificar e indicar correctamente a los humanos”.

En un campo cercano, caminaban ratas sujetadas con correas recorriendo una cuadrícula llena de minas terrestres como parte de una iniciativa de APOPO, que trabajaba junto a la Universidad de Agricultura de Sokoine. Cuando se detenían, indicaban que había explosivos debajo. Estas ratas se estaban preparando para su próximo despliegue, quizás en Angola o Camboya, donde APOPO había ayudado a despejar más de 50.000 minas terrestres desde 2014.

Desde detectar minas terrestres hasta olfatear tuberculosis, estas “ratas heroicas” se habían convertido en rescatistas poco probables, y a veces no reconocidos, en Tanzania y más allá.

Durante décadas, APOPO había entrenado a estas “ratas heroicas”, que tienen uno de los olfatos más sensibles del reino animal. Desde 2003, las ratas habían estado encontrando minas terrestres y, más recientemente, se habían enfocado en la vida silvestre traficada y los sobrevivientes de terremotos.

Las ratas comenzaban su entrenamiento poco después de nacer para misiones específicas y, debido a que como roedores tienen una vida útil de casi una década, podían pasar años realizando su trabajo. El costo de entrenar a cada rata rondaba los 6.000 euros (6.990 dólares).

Todo se hacía con condicionamiento clásico y refuerzo positivo, explicó Dell’Anna, quien supervisaba el programa de búsqueda y rescate. El primer grupo de esta cohorte de ratas especializadas ya estaba en Turquía con una organización socia de búsqueda y rescate.

Mientras que las ratas enfocadas en explosivos o sobrevivientes enterrados en escombros recibían toda la gloria, era un grupo de ratas dentro de un laboratorio las que eran, posiblemente, las salvadoras de vidas más impactantes. Estas no eran ratas de laboratorio típicas, sino más bien, como argumentarían sus defensores, uno de los detectores de tuberculosis más efectivos del mundo.

“Cada día mueren tantas personas por TB como por minas terrestres en todo un año”, indicó Christophe Cox, el CEO de APOPO. “Es más espectacular estar en el campo de minas... pero para la TB... en términos de impacto social, es tremendo”.

La tuberculosis es una antigua enfermedad respiratoria que continúa propagándose a pesar de siglos de investigación y tratamiento. La Organización Mundial de la Salud apuntó en octubre que la tuberculosis había resurgido como la enfermedad infecciosa más letal, con 1,25 millones de muertes y un récord de 8,2 millones de infecciones en 2023.

En el África subsahariana, solo alrededor de la mitad de los pacientes con TB recibían un diagnóstico, según un estudio de investigadores en el Reino Unido y Gambia publicado en la Biblioteca Nacional de Medicina, y esto los dejaba propensos a propagar la enfermedad. Tanzania tenía una de las cargas de TB más altas del mundo, según la OMS.

APOPO se expandió a la detección de TB en 2007 y sus ratas habían sido desplegadas en Tanzania, Eritrea y Mozambique. El grupo trabajaba con 80 hospitales en Tanzania, recolectando muestras diariamente y llevándolas a las ratas de laboratorio.

Con sus narices sensibles, las ratas olfateaban muestras de esputo de pacientes, buscando casos positivos de TB que habían sido marcados como negativos. La investigación sugería que las ratas estaban detectando seis compuestos orgánicos volátiles únicos en muestras positivas de TB, señaló Cox.

Los falsos negativos seguían siendo un problema persistente en la detección y supresión de la TB porque cada persona infectada podía propagar la enfermedad a 10 a 15 personas más cada año.

“La ventaja de usar ratas es significativa”, sostuvo Felista Stanesloaus, una doctora en una clínica de TB en Morogoro. “Nos ayudan a detectar casos que de otro modo pasarían inadvertidos, lo que evita que las personas propaguen infecciones sin saberlo”.

La detección de TB había hecho avances significativos en los últimos años, incluyendo el uso de herramientas de inteligencia artificial junto con escaneos pulmonares. Sin embargo, muchas áreas afectadas por la TB, como aldeas rurales o comunidades urbanas de bajos ingresos, no tenían acceso a estas herramientas.

Aunque el uso de dispositivos de detección molecular, como uno llamado GeneXpert, se había vuelto más común, una clínica podía tener solo uno de estos dispositivos y podía tardar dos horas en procesar una muestra. Las clínicas sobrecargadas recurrían a la técnica centenaria de la microscopía, o la investigación del esputo bajo un microscopio, que es tanto falible como lenta.

“El error humano puede resultar en que a una persona se le diga que está libre de enfermedad cuando no lo está”, apuntó Stanesloaus. “Usar ratas es un método más eficaz”.

Las ratas de APOPO pueden escanear 100 muestras en 20 minutos, y desde el inicio del programa, las ratas han podido identificar a más de 30.000 pacientes que habían sido enviados a casa con un certificado de salud limpio pero que en realidad portaban TB, aseveró Cox. La ONG es capaz de hacer con un laboratorio lo que 55 hospitales hacen en un día, añadió.

Sin embargo, usar animales vivos en lugar de dispositivos médicos planteaba desafíos, especialmente cuando se trataba de escalar. Las muestras debían ser llevadas directamente a un laboratorio con suficientes ratas entrenadas para realizar la detección, con algunas muestras llevadas a Morogoro en motocicleta cada día. Las operaciones eran más efectivas en centros urbanos densos, como Dar es Salaam, aseguró Cox.

El desafío más existencial para estas “ratas heroicas” provenía de los reguladores y una comunidad médica que dudaba de este método no convencional de detección de enfermedades.

Las ratas de APOPO no estaban clasificadas como herramientas de diagnóstico primario por la OMS. En cambio, eran una segunda línea de defensa. Cualquier muestra positiva detectada por las ratas debía ser confirmada con microscopía humana en los laboratorios de APOPO antes de que se pudiera administrar el tratamiento.

“Es un gran desafío”, expresó Cox. “No ser reconocido por la OMS significa que la financiación principal para la TB... nunca nos llega”.

Cox había renunciado a la perspectiva de obtener la aprobación de la OMS, aunque APOPO había enfrentado presión de los donantes para pasar por este proceso, que sería extenso y riguroso sin garantía de éxito.

Los reguladores también podían desafiar el método de APOPO de enfocarse en encontrar cada caso positivo posible a costa de más posibles falsos positivos.

APOPO se basaba en la indicación de solo una rata para proceder con una investigación más profunda de un posible caso positivo, mientras que los estándares de especificidad más altos podían necesitar múltiples ratas para marcar una muestra.

Cox defendía este enfoque.

“Nuestra decisión ha ido buscar a cada paciente, buscar el impacto social”, manifestó Cox.