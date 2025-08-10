En vivo

Rony en Vivo

Rony Vargas

Argentina

En vivo

Rony en Vivo

Rony Vargas

Rosario

En vivo

Maratón de clásicos

Mario Zanoni

En vivo

Ranking de la semana

Celeste Pereyra

En vivo

Sunday morning

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Mundo

Raleigh logra su 44º jonrón y Rodríguez conecta 2 vuelacercas para que Marineros venzan 7-4 a Rays

Seattle superó 7-4 a Tampa Bay con un destacado Raleigh, que logró su jonrón número 44, y un Rodríguez que conectó dos cuadrangulares en el mismo juego.

10/08/2025 | 02:30Redacción Cadena 3

FOTO: Raleigh logra su 44º jonrón y Rodríguez conecta 2 vuelacercas para que Marineros venzan 7-4 a Rays

SEATTLE (AP) — Cal Raleigh descargó su 44to cuadrangular, con lo que lidera las Grandes Ligas, el dominicano Julio Rodríguez conectó dos jonrones y los ascendentes Marineros de Seattle derrotaron el sábado 7-4 a los Rays de Tampa Bay, después de retirar el número 51 de Ichiro Suzuki.

Seattle extendió su racha de victorias a seis, la más larga en activo en la Liga Americana, y se colocó a medio juego de Houston en la cima de la División Oeste de la Liga Americana.

Después de conectar el jonrón de la ventaja en la octava entrada el viernes por la noche, Raleigh logró otro cuadrangular de tres carreras el sábado para poner a Seattle arriba 5-1 en la tercera.

Rodríguez conectó su cuadrangular en el siguiente lanzamiento del abridor Joe Boyle (1-2), quien duró tres 1/tres entradas.

Asimismo, el quisqueyano conectó un jonrón de dos carreras en la primera entrada, un batazo de 436 pies, y lleva 23 jonrones esta temporada.

Por los Rays, el cubano Yainer Díaz de 2-0 con una anotada. Los dominicanos Junior Caminero de 4-2 con una anotada y tres impulsadas, Christopher Morel de 1-0.

Por Marineros, el cubano-mexicano Randy Arozarena de 4-2 con dos anotadas. Los dominicanos Rodríguez de 5-2 con dos anotadas y tres impulsadas, Jorge Polanco de 4-0. El venezolano Eugenio Suárez de 3-0.

Lectura rápida

¿Qué jugador alcanzó su 44º jonrón? Cal Raleigh logró su 44º jonrón durante el partido.

¿Quiénes fueron los jugadores destacados de los Marineros? Cal Raleigh y Julio Rodríguez fueron los más destacados al combinarse para tres jonrones.

¿Cuál fue el resultado final del partido? Seattle venció a los Rays 7-4 el sábado.

¿Qué racha de victorias logró Seattle? Seattle extendió su racha de victorias a seis, la más larga en la Liga Americana.

¿En qué lugar se encuentra Seattle después de la victoria? Se colocó a medio juego de Houston en la cima de la División Oeste de la Liga Americana.

[Fuente: AP]

Lo más visto

Mundo

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho