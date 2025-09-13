Qatar organiza una cumbre árabe-islámica de emergencia sobre ataque israelí

FOTO: Qatar estuvo en alerta por los ataques de Israel sobre Doha.

Qatar anunció sábado que organizará una cumbre árabe-islámica de emergencia el 15 de septiembre para debatir el reciente ataque israelí contra Doha.

El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Qatar, Majed Al Ansari, señaló a la Agencia de Noticias de Qatar que los cancilleres de los países árabes e islámicos se reunirán el domingo para preparar un borrador de la declaración para la reunión de líderes.

Al Ansari destacó que la cumbre se da en un momento significativo, ya que refleja la solidaridad árabe e islámica con Qatar frente a lo que describió como la “cobarde agresión israelí” contra las residencias de varios líderes de Hamás en Doha.

Añadió que también refleja el rechazo categórico de estos países al “terrorismo de Estado” llevado a cabo por Israel.

Israel lanzó el martes un ataque aéreo sin precedentes en la capital de Qatar, Doha, contra un edificio en el que se reunían funcionarios de Hamás para discutir la última propuesta de alto al fuego presentada por Estados Unidos.

Cinco miembros de Hamás y un oficial de seguridad qatarí murieron durante el ataque, mientras que los miembros clave del equipo negociador de esa organización sobrevivieron.

El ataque provocó la rápida condena de Qatar y otros miembros de la comunidad internacional, según la agencia de noticias Xinhua.