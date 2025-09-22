Programa nuclear de Irán y el inminente plazo para sanciones de la ONU

FOTO: Lo que debe saber sobre el programa nuclear de Irán mientras se acerca el plazo para sanciones ONU

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos (AP) — El plazo de 30 días para detener la reimposición de sanciones de Naciones Unidas a Irán se acerca a su fin, lo que probablemente significó que Teherán enfrentara nueva presión sobre su debilitada economía en un contexto de fuertes tensiones en Oriente Medio debido a la guerra entre Israel y Hamás en la Franja de Gaza.

Cuando la Asamblea General de la ONU se reunió esta semana en Nueva York, el presidente iraní, Masoud Pezeshkian, y el ministro de Exteriores, Abbas Araghchi, tuvieron una última oportunidad para intentar detener las sanciones. La cuenta atrás comenzó cuando Francia, Alemania y Reino Unido declararon el 28 de agosto que Irán no estaba cumpliendo con su acuerdo nuclear de 2015 con las potencias mundiales.

Teherán argumentó sin éxito que el acuerdo fue anulado por la retirada unilateral de Estados Unidos del pacto en 2018 durante el primer mandato del presidente Donald Trump. Desde entonces, Irán restringió severamente las inspecciones requeridas por la agencia de control nuclear de la ONU, el Organismo Internacional de Energía Atómica, en especial después de la guerra de 12 días que Israel lanzó contra Irán en junio. Tanto Estados Unidos como Israel bombardearon recintos nucleares clave de Irán durante esa guerra.

Esto es lo que se debe saber sobre los sitios nucleares de Irán, la reimposición de sanciones y otros temas que aumentan las tensiones entre Irán y Occidente.

¿Qué es el “snapback” y cómo funciona?

El mecanismo de “snapback”, como lo llamaron los diplomáticos que lo negociaron en el acuerdo nuclear de Irán de 2015 con las potencias mundiales, fue diseñado para ser a prueba de veto en el Consejo de Seguridad de la ONU y podría entrar en vigor 30 días después de que las partes del acuerdo informaran al Consejo de Seguridad que Irán no estaba cumpliendo con el pacto. Congelaría nuevamente los activos iraníes en el extranjero, detendría los acuerdos de armas con Teherán y penalizaría cualquier desarrollo del programa de misiles balísticos de Irán, entre otras medidas.

El poder para reimponer las sanciones expiró el 18 de octubre, lo que probablemente llevó a los países europeos a usarlo antes de perder esa posibilidad. Después de eso, cualquier esfuerzo de sanciones enfrentaría un veto de China y Rusia, miembros del Consejo de Seguridad de la ONU y que han brindado apoyo a Irán en el pasado. China ha seguido siendo un comprador importante de petróleo crudo iraní, algo que podría verse afectado si se restablecen las sanciones, mientras que Rusia ha dependido de drones iraníes para su guerra en Ucrania.

¿Por qué preocupa a Occidente el programa nuclear de Irán?

Irán ha insistido durante décadas en que su programa nuclear es pacífico. Sin embargo, sus funcionarios amenazan cada vez más con desarrollar un arma nuclear. Irán ahora enriquece uranio a niveles cercanos a los de grado armamentístico, y es el único país en el mundo sin un programa de armas nucleares que lo hace.

Bajo el acuerdo nuclear original de 2015, a Irán le permitió enriquecer uranio hasta un 3,67% de pureza y mantener un stock de uranio de 300 kilogramos (661 libras). El OIEA situó el stock de Irán justo antes de la guerra en 9.874,9 kg (21.770,4 libras), con 440,9 kg (972 libras) de uranio enriquecido hasta un 60%. Eso permitió a Irán construir varias armas nucleares, si así lo decidiera.

Las agencias de inteligencia de Estados Unidos evaluaron que Irán aún no había comenzado un programa de armas, pero había “realizado actividades que lo posicionan mejor para producir un dispositivo nuclear, si así lo decide”.

Estados Unidos atacó tres recintos nucleares iraníes importantes durante la guerra de Israel

La instalación nuclear de Irán en Natanz, ubicada unos 220 kilómetros (135 millas) al sureste de Teherán, fue el principal sitio de enriquecimiento del país y ya había sido blanco de bombardeos israelíes cuando Estados Unidos la atacó en junio. El uranio había sido enriquecido hasta un 60% de pureza en el sitio, un paso corto hacia el grado armamentístico, antes de que Israel destruyera las estructuras en superficie de la instalación, según el OIEA.

Otra parte de la instalación en la meseta central de Irán se construyó bajo tierra para defenderla de ataques aéreos. Opera múltiples “cascadas”, grupos de centrifugadoras que trabajan juntas para enriquecer uranio más rápidamente. El OIEA ha dicho que cree que la mayoría, si no todas, de estas centrifugadoras fueron destruidas por un ataque israelí que cortó la energía al sitio. Estados Unidos también lanzó bombas antibúnker en el lugar, lo que probablemente causó daños graves.

La instalación de enriquecimiento nuclear de Irán en Fordo, ubicada a unos 100 kilómetros (60 millas) al suroeste de Teherán, también fue bombardeada por Estados Unidos con bombas antibúnker. Estados Unidos también atacó la Tecnología Nuclear de Isfahan con municiones más pequeñas.

Israel atacó por separado otros lugares asociados con el programa, como el reactor de agua pesada de Arak.

¿Por qué han sido tan malas las relaciones entre Irán y Estados Unidos?

Irán fue una vez uno de los principales aliados de Estados Unidos en Oriente Medio durante el reinado del sha Mohammad Reza Pahlavi, quien compró armas militares estadounidenses y permitió que técnicos de la CIA operaran puestos de escucha secretos que monitoreaban a la vecina Unión Soviética. La CIA fomentó un golpe en 1953 que consolidó el gobierno del sha.

Pero en enero de 1979, el sha, enfermo terminal de cáncer, huyó de Irán mientras crecían las manifestaciones masivas contra su gobierno. Luego vino la Revolución Islámica liderada por el gran ayatolá Rujolá Jomeini, que creó el gobierno teocrático de Irán.

Más tarde ese año, estudiantes universitarios invadieron la embajada de Estados Unidos en Teherán, reclamando la extradición del sha y provocando la crisis de rehenes de 444 días que cortó las relaciones diplomáticas entre Irán y Estados Unidos. Durante la guerra Irán-Irak de la década de 1980, Estados Unidos apoyó a Saddam Hussein. Durante ese conflicto, Estados Unidos lanzó un asalto de un día que paralizó a Irán en el mar como parte de la llamada “Guerra de los Petroleros”, y más tarde derribó un avión comercial iraní que el ejército estadounidense dijo que confundió con un avión de guerra.

Irán y Estados Unidos han oscilado entre la enemistad y la diplomacia a regañadientes en los años posteriores, y las relaciones alcanzaron su punto máximo con el acuerdo nuclear de 2015. Pero Trump retiró unilateralmente a Estados Unidos del acuerdo en 2018, provocando tensiones en Oriente Medio que persisten hoy, avivadas por la guerra entre Israel y Hamás y los ataques más amplios de Israel en la región.