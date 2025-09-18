En vivo

Policía mata a tiros a exlíder rebelde en Haití en un tiroteo durante control

Agentes policiales en Haití mataron al exlíder rebelde Wilfort Ferdinand tras abrir fuego en un control. El suceso, ocurrido en Gonaïves, generó protestas y disturbios en la zona.

18/09/2025 | 11:46Redacción Cadena 3

FOTO: Policía mata a tiros a exlíder rebelde en Haití

PUERTO PRÍNCIPE (AP) — Agentes policiales mataron al exlíder rebelde Wilfort Ferdinand después que abrió fuego en un puesto de control policial, informó el jueves un portavoz de la Policía Nacional de Haití.

El hecho ocurrió en la ciudad costera de Gonaïves a principios de esta semana, declaró el portavoz de la policía Michel-Ange Louis Jeune.

Ferdinand era el presunto líder de una banda que desempeñó un papel clave en el levantamiento de 2004 que derrocó al expresidente Jean-Bertrand Aristide.

“La policía no tenía intención de matar a nadie”, dijo Jeune a The Associated Press.

Relató que Ferdinand se había acercado al puesto de control en un coche con vidrios polarizados, solo para retroceder y luego abrir fuego contra los oficiales, quienes respondieron al fuego y lo mataron a él y a una persona no identificada que viajaba con él.

Jeune explicó que se trataba de un puesto de control rutinario destinado a reprimir la banda Kokorat San Ras, que opera en la región de Artibonite y es conocida por su extrema violencia.

Los medios locales informaron que poco después del asesinato, se escucharon intensos disparos en la zona.

Imágenes espeluznantes del asesinato se compartieron en las redes sociales, provocando protestas continuas en Gonaïves que han cerrado negocios.

Ferdinand era conocido como Kòmandan Ti Wil y lideraba el Frente de Resistencia de Artibonite. Era un aliado de Guy Philippe, otro exlíder rebelde.

Lectura rápida

¿Quién fue Wilfort Ferdinand? Un exlíder rebelde que participó en el levantamiento de 2004 en Haití.

¿Qué ocurrió en Gonaïves? La policía mató a Ferdinand tras un tiroteo en un puesto de control.

¿Qué dijo la policía sobre la situación? Afirmaron que no tenían intención de matar y que respondieron a un ataque.

¿Cómo reaccionó la población? Se desataron protestas y disturbios en la ciudad tras el incidente.

¿Qué banda se desarticulaba en el control policial? La banda Kokorat San Ras, conocida por su violencia.

[Fuente: AP]

