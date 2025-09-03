Policía de Chile detiene a 10 personas en un gran operativo anticorrupción

SANTIAGO (AP) — Una decena de personas, entre ellas cinco funcionarios y tres exfuncionarios, fueron detenidas el miércoles durante un operativo anticorrupción desarrollado en reparticiones públicas y privadas de Santiago y del extremo norte de Chile, informaron la policía y la fiscalía.

Según las investigaciones, los imputados se organizaron al menos desde 2021 para utilizar sus posiciones a fin de cometer delitos que incluían el supuesto recibimiento de sobornos a cambio de agilizar trámites, facilitar información interna y manipular el proceso de entrega vía concesiones, alquiler o venta de terrenos fiscales a cambio de “cuantiosas sumas de dinero”.

Agentes de la Unidad de Análisis Criminal de la Fiscalía y de la Policía de Investigaciones (PDI) de Chile, allanaron diversos domicilios y edificios públicos en las regiones Metropolitana de Santiago y de Arica y Parinacota.

Entre las direcciones registradas y verificadas figuran la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales, más conocida como Seremi, y la Dirección de Obras Municipales de Arica, explicó en declaraciones a los periodistas el jefe de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos de la PDI en Arica, Marcelo García Cid.

Cuatro de los detenidos son funcionarios de la Seremi, tres son exempleados de la repartición y uno es trabajador de la también estatal Dirección de Obras Municipales de Arica. Los otros dos imputados son civiles que se desempeñaban como consultores, indicaron los detectives.

En declaraciones a los periodistas, la fiscal Paulina Brito explicó que “se trata de una investigación que lleva más de dos años” y que partió de denuncias de la propia ciudadanía. “Hoy se materializaron estas órdenes de detención por diversos delitos de corrupción y asociación ilícita”, acotó.

Los imputados también respondieron ante la justicia por los delitos de lavado de activos y falsificación, añadió García Cid.

El gobierno del presidente Gabriel Boric lanzó en 2022 una estrategia anticorrupción que busca contar con instituciones confiables y sólidas para combatir este flagelo que sacude desde hace años a la sociedad chilena.