Piden al Gobierno expulsar a dirigente chavista sancionado que ingresó al país

José Gregorio Noriega, exdiputado venezolano y actual aliado del régimen de Nicolás Maduro, ingresó en los últimos días a la Argentina, según denunció el partido opositor Voluntad Popular. La noticia generó un fuerte pedido a las autoridades de Javier Milei para que actúen en su contra, dado que Noriega se encuentra sancionado desde 2020 por Estados Unidos y la Unión Europea por colaborar en el socavamiento de la democracia venezolana.

Noriega, que integró la Asamblea Nacional de Venezuela, fue expulsado en 2019 de Voluntad Popular tras revelarse su participación en la llamada “Operación Alacrán”, una maniobra de sobornos impulsada por el chavismo para cooptar diputados opositores. Poco después, en 2020, protagonizó junto al oficialismo una maniobra para asaltar el Parlamento, entonces de mayoría opositora, y alinearlo con los intereses del chavismo. Como parte de esa acción, el régimen de Maduro lo designó representante legal de Voluntad Popular, desplazando de ese rol a Leopoldo López.

/Inicio Código Embebido/

?? QUE NINGÚN ALIADO DE LA DICTADURA SE MUEVA LIBREMENTE



Tenemos información de que José Gregorio Noriega, sancionado por Estados Unidos y por la Unión Europea por conspirar con la narcotiranía chavista para robar la representación de Voluntad Popular y destruir la legitimidad… — Voluntad Popular (@VoluntadPopular) September 2, 2025

/Fin Código Embebido/

Desde Voluntad Popular, la condena fue tajante: “José Gregorio Noriega, sancionado por Estados Unidos y por la Unión Europea por conspirar con la narcotiranía chavista para robar la representación de nuestro partido y destruir la legitimidad de la Asamblea Nacional, se encuentra actualmente en Argentina. Traicionó a los venezolanos, se vendió a la dictadura y hoy está libremente por el mundo mientras valientes hermanos de lucha permanecen secuestrados por Nicolás Maduro.”

La organización pidió al presidente Javier Milei y a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que adopten medidas inmediatas: “El que las hace, las paga”. Hasta ahora, no hubo pronunciamiento oficial por parte de las autoridades argentinas sobre la situación migratoria o judicial de Noriega.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El reclamo opositor llega en un contexto de endurecimiento de la política argentina hacia el chavismo. El lunes, la líder María Corina Machado agradeció públicamente a Milei por declarar al Cartel de los Soles —estructura dirigida por Maduro y Diosdado Cabello— como organización terrorista. “En nombre de los venezolanos le agradezco su firme y decidido apoyo a la causa justa por la libertad y la democracia de Venezuela, así como el respaldo del pueblo argentino”, escribió en la red X.

Machado, perseguida e inhabilitada en su país, subrayó la magnitud de la crisis venezolana: “Nuestro pueblo ha enfrentado con inmensa valentía y dignidad a un régimen criminal narco-terrorista que ha provocado intencionalmente miseria, violencia y la huida de millones de ciudadanos”.

La medida del gobierno argentino incluyó la incorporación del Cartel de los Soles al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET). “Maduro y su séquito son narcoterroristas. Ni en la Argentina ni en ningún lugar del mundo van a poder llevar a cabo sus actividades criminales. Para este Gobierno, el que las hace, las paga. Acá o donde sea”, declaró Bullrich.

Argentina se sumó así a Ecuador y Paraguay, que días atrás también habían catalogado al Cartel de los Soles como organización terrorista, en coordinación con Estados Unidos, que incluso ofreció una recompensa de 50 millones de dólares por información que permita capturar a Maduro.

Mientras tanto, la presencia de Noriega en suelo argentino continúa sin definiciones oficiales, en un escenario en el que crece la presión política para que el gobierno de Milei dé un paso más en su alineamiento regional contra el chavismo.