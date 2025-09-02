Así fue el hundimiento del buque cargado de droga procedente de Venezuela

Estados Unidos difundió este martes un video que muestra el operativo militar en el que sus fuerzas navales hundieron un barco presuntamente vinculado al grupo criminal Tren de Aragua en aguas internacionales del Caribe. Según confirmó el presidente Donald Trump en un discurso desde el Despacho Oval, once personas que iban a bordo murieron durante la acción, mientras que no se registraron bajas estadounidenses.

En la grabación se observan maniobras navales que culminan con el hundimiento de la embarcación, aunque no se revelan detalles sobre el armamento empleado ni enfrentamientos directos. Trump aseguró que el barco transportaba “grandes cantidades de drogas” provenientes de Venezuela y celebró la operación: “Literalmente destruimos un barco que transportaba droga, mucha droga. Y lo verán y leerán sobre ello. Sucedió hace unos momentos”.

Why couldn’t the Coast Guard just board the boat leaving Venezuela, arrest the people and get more information on who they’re working for? Why did they have to kill the people?



pic.twitter.com/Sak3pgBsSi — Brian Krassenstein (@krassenstein) September 2, 2025

El mandatario calificó al Tren de Aragua como una organización “narcoterrorista” vinculada al régimen de Nicolás Maduro, a la que acusó de tráfico de estupefacientes, asesinatos masivos y violencia en distintos países del hemisferio. A través de Truth Social, lanzó una advertencia: “Esta mañana, por mis órdenes, las Fuerzas Militares de EE.UU. llevaron a cabo un ataque cinético contra narcoterroristas del Tren de Aragua identificados positivamente en el área de responsabilidad del Comando Sur. Que esto sirva de aviso a cualquiera que siquiera piense en traer drogas a Estados Unidos de América. ¡Cuidado!”.

Por su parte, el secretario de Estado, Marco Rubio, confirmó en la red social X que la operación incluyó un amplio despliegue militar: ocho buques con misiles y un submarino de propulsión nuclear en aguas del Caribe, cerca de las costas venezolanas.

Trump también elogió al jefe del Estado Mayor Conjunto, Dan Caine, por informarle sobre el desarrollo de la misión y subrayó que se enmarca en la estrategia de su Gobierno para frenar el ingreso masivo de drogas a territorio estadounidense.

Footage released by the Department of Defense showing today’s precision-strike by the U.S. Navy against a vessel belonging to the Cartel of the Suns in the Southern Caribbean Sea off the coast of Venezuela. pic.twitter.com/HOimyzmAgx — OSINTdefender (@sentdefender) September 2, 2025

La reacción de Caracas no se hizo esperar. El presidente Nicolás Maduro calificó la acción como la “mayor amenaza en América en los últimos cien años” y advirtió que Venezuela se declarará “en armas” ante cualquier agresión directa. El episodio eleva aún más la tensión entre Washington y Caracas, en un escenario ya marcado por acusaciones cruzadas y desconfianza política.