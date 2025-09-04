Perú evalúa crear reserva en la Amazonía para proteger a tribus aisladas del mundo exterior

BOGOTÁ (AP) — Una comisión en Perú planeó votar el jueves sobre la creación de una reserva largamente postergada en un tramo remoto de la Amazonía que protegería de la intrusión externa a cinco tribus que no tienen contacto con el mundo exterior.

La Reserva Indígena Yavarí Mirim, ubicada en la frontera de la región de Loreto con Brasil, incluiría áreas donde los matses, matis, korubo, kulina-pano y flecheiro —también conocidos como tavakina— viven en aislamiento voluntario sin contacto constante con el mundo exterior.

Los grupos son altamente vulnerables a enfermedades y explotación. Las comunidades indígenas en toda la Amazonía peruana también enfrentaron crecientes amenazas por la tala ilegal, minería, perforación para obtener petróleo y gas, y tráfico de drogas.

La reserva propuesta abarcó 1,17 millones de hectáreas (2,9 millones de acres), aproximadamente el tamaño de Jamaica.

Dos décadas de discusiones

La propuesta, respaldada por primera vez por organizaciones indígenas en 2003, ha languidecido durante más de dos décadas. Está siendo presentada ante la Comisión Multisectorial de los Pueblos Indígenas en Aislamiento y en Contacto Inicial de Perú —un organismo compuesto por diversos ministerios gubernamentales—, la cual tiene que aprobar el plan antes de que pueda ser enviado al gabinete para su creación formal mediante decreto supremo del Ministerio de Cultura, la agencia gubernamental encargada de proteger a los pueblos indígenas.

Según la ley de Pueblos Indígenas en Aislamiento y Contacto Inicial (PIACI) de Perú, aprobada en 2006, el Estado está obligado a establecer reservas para dichos grupos, y un fallo judicial de 2016 ordenó al gobierno acelerar la creación de Yavarí Mirim y otras protecciones pendientes.

Se tenía previsto que la comisión votara más tarde el jueves, aunque líderes indígenas y grupos defensores de los derechos humanos advirtieron que la decisión podría retrasarse, algo que ya ha sucedido en sesiones pasadas sobre reservas similares.

Algunos legisladores presionaron para enmendar la ley de Pueblos Indígenas en Aislamiento de Perú, con el fin de que requiera la realización de revisiones periódicas de las reservas existentes y propuestas, y le dé al Congreso más autoridad para cambiarlas o cancelarlas. Los defensores de la medida argumentaron que propuestas como la de Yavarí Mirim han estado estancadas durante casi dos décadas porque no hay suficiente evidencia concluyente de que en el área vivan pueblos aislados del mundo exterior. Las organizaciones indígenas alegaron que la evidencia es concluyente y que enmendar la ley la debilitaría y desmantelaría protecciones por las que se ha luchado largo tiempo.

El abogado César Ipenza —especializado en medio ambiente— le dijo a The Associated Press que la resistencia política a establecer tales reservas ha sido persistente.

“No es raro que en los últimos años hemos tenido resistencias (en Perú) para reconocer las reservas territoriales para indígenas en aislamiento”, manifestó. “Lamentablemente, hay una corriente que pretende negar la existencia de los pueblos indígenas, o señalar que estas tierras no deberían ser destinadas para esos fines, sino para promover inversión y actividades económicas”.

Nueva evidencia de presencia indígena

Los activistas dijeron que la demora ha dejado el bosque y sus habitantes expuestos a incursiones comunes en las tierras fronterizas periféricas de la Amazonía peruana.

Un estudio gubernamental entregado en 2024 documentó más de 100 nuevas piezas de evidencia de presencia indígena —incluidos refugios comunales maloca, parcelas cultivadas, vasijas de barro, arcos y flechas— y cartografió al menos 25 asentamientos distintos. Los investigadores estimaron que cuando menos 640 personas viven en aislamiento dentro de la reserva propuesta, dependiendo completamente del bosque para su alimento, medicina y supervivencia.

Ipenza hizo notar que la reticencia va más allá del Congreso.

“Hemos tenido diversas iniciativas desde el Congreso de la República para flexibilizar el marco jurídico, y en los últimos años también resistencia —lamentablemente desde el poder ejecutivo— para evitar crear o establecer, o reconocer, estos espacios donde el Estado tiene la obligación de proteger y de destinarlos para los pueblos indígenas en situación de aislamiento voluntario”, manifestó.

Líderes indígenas dijeron que la reserva también beneficiaría a las comunidades vecinas a través de comités de protección formal, servicios de salud y educación, y recuperación ambiental que apoya la caza sostenible y la regeneración forestal.

El Ministerio de Cultura, que sería el responsable de implementar la reserva si se aprueba, no respondió de momento a una solicitud de comentarios.

“No más excusas”

WOLA, un grupo de defensa de los derechos humanos con sede en Estados Unidos, enfatizó la urgencia en un comunicado el miércoles, en el que afirmó que Perú debería “establecer de inmediato la Reserva Indígena Yavarí Mirim” para salvaguardar a las tribus y a su hogar forestal.

Los recientes avistamientos reportados de la tribu no contactada mashco piro cerca de una construcción de un puente para tala —un suceso que, según activistas, incrementa el riesgo de que haya enfermedades mortales y enfrentamientos violentos— destacan cómo los proyectos de infraestructura pueden exponer peligrosamente al contacto exterior a grupos ubicados en regiones remotas.

La propuesta ha enfrentado oposición de concesionarios madereros y grupos empresariales regionales en Loreto, quienes argumentaron que las nuevas reservas restringen el desarrollo económico. Activistas ambientales alegaron que los intereses de la industria de extracción también han contribuido a los repetidos retrasos.

“No hay más excusas”, declaró Pablo Chota, un líder de la organización ORPIO, que representa a comunidades amazónicas en el norte de Perú. “El Estado tiene la obligación de cumplir su palabra y garantizar la supervivencia de los PIACI de Yavarí Mirim”.

