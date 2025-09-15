En vivo

Mundo

Pandillas atacan vehículo blindado en Haití, dejando un muerto y dos heridos

Un ataque perpetrado por hombres armados en Kenscoff, Haití, dejó un conductor muerto y dos policías heridos. Las pandillas han intensificado la violencia en el área en las últimas semanas.

15/09/2025 | 11:58Redacción Cadena 3

FOTO: Pandillas atacan vehículo blindado en Haití matando al conductor e hiriendo a dos policías

PUERTO PRÍNCIPE, Haití (AP) — Varios hombres armados atacaron un vehículo blindado en una comunidad cerca de la capital de Haití, dejando a dos policías heridos y matando al conductor, informaron las autoridades el lunes.

El ataque ocurrió el fin de semana, en la anteriormente pacífica comunidad agrícola de Kenscoff, que, en los últimos meses, ha sido atacada repetidamente por pandillas fuertemente armadas.

La policía dijo en un comunicado que los hombres armados lanzaron cócteles Molotov al vehículo blindado, que luego volcó en un barranco.

La policía haitiana ha combatido a las pandillas junto con la policía keniana que encabeza una misión respaldada por la ONU que comenzó hace más de un año.

El ataque se produce días después de que los grupos criminales arrasaron un pequeño pueblo pesquero al norte de Puerto Príncipe, matando al menos a 40 personas, incluidas mujeres y niños, según autoridades locales.

El secretario general de la ONU, António Guterres, condenó ese ataque el sábado, diciendo que estaba “alarmado por los niveles de violencia que sacuden a Haití”, al tiempo que instaba a las autoridades haitianas “a garantizar que los responsables de estos y todos los demás abusos y violaciones de derechos humanos sean llevados ante la justicia.”

El lunes, el gobierno de Haití anunció la coordinación de una reunión urgente con altos funcionarios policiales y ordenó el despliegue de unidades especializadas a ciudades como Labodri, Arcahaïe y Cabaret tras la masacre.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió? Un ataque armado dejó un conductor muerto y dos policías heridos en Haití.

¿Quiénes están involucrados? Hombres armados atacaron el vehículo blindado y las autoridades han señalado a pandillas locales.

¿Cuándo sucedió? El ataque ocurrió el fin de semana, según informes policiales oficiales.

¿Dónde se produjo el ataque? En la comunidad agrícola de Kenscoff, cerca de la capital haitiana.

¿Cómo se desarrolló el ataque? Los atacantes lanzaron cócteles Molotov al vehículo, que volcó como consecuencia.

[Fuente: AP]

