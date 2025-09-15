Pandillas atacan vehículo blindado en Haití, dejando un muerto y dos heridos

FOTO: Pandillas atacan vehículo blindado en Haití matando al conductor e hiriendo a dos policías

PUERTO PRÍNCIPE, Haití (AP) — Varios hombres armados atacaron un vehículo blindado en una comunidad cerca de la capital de Haití, dejando a dos policías heridos y matando al conductor, informaron las autoridades el lunes.

El ataque ocurrió el fin de semana, en la anteriormente pacífica comunidad agrícola de Kenscoff, que, en los últimos meses, ha sido atacada repetidamente por pandillas fuertemente armadas.

La policía dijo en un comunicado que los hombres armados lanzaron cócteles Molotov al vehículo blindado, que luego volcó en un barranco.

La policía haitiana ha combatido a las pandillas junto con la policía keniana que encabeza una misión respaldada por la ONU que comenzó hace más de un año.

El ataque se produce días después de que los grupos criminales arrasaron un pequeño pueblo pesquero al norte de Puerto Príncipe, matando al menos a 40 personas, incluidas mujeres y niños, según autoridades locales.

El secretario general de la ONU, António Guterres, condenó ese ataque el sábado, diciendo que estaba “alarmado por los niveles de violencia que sacuden a Haití”, al tiempo que instaba a las autoridades haitianas “a garantizar que los responsables de estos y todos los demás abusos y violaciones de derechos humanos sean llevados ante la justicia.”

El lunes, el gobierno de Haití anunció la coordinación de una reunión urgente con altos funcionarios policiales y ordenó el despliegue de unidades especializadas a ciudades como Labodri, Arcahaïe y Cabaret tras la masacre.