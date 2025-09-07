Órdenes de equipo de McLaren generan controversia tras el Gran Premio de Italia

FOTO: Órdenes de equipo de McLaren dominan la conversación tras el GP de Italia

MONZA, Italia (AP) — El ganador del Gran Premio de Italia, Max Verstappen, pareció un espectador aburrido en la conferencia de prensa posterior a la carrera, debido a que la controversia por las órdenes de McLaren dominó la conversación.

Verstappen incluso se deslizó en el sofá y apoyó su cabeza en el respaldo mientras Lando Norris y Oscar Piastri, sentados a ambos lados del piloto de Red Bull, fueron bombardeados con preguntas sobre el incidente que ocurrió al final de la carrera.

Una parada en boxes lenta llevó a que Norris saliera en tercer lugar, justo detrás de Piastri, a quien se le ordenó dejar pasar a su compañero de equipo y rival por el título. Piastri, líder del campeonato, se quejó en ese momento diciendo: “Dijimos que una parada en boxes lenta era parte de la carrera, no lo entiendo”, pero cedió el lugar de todos modos.

Norris terminó en segundo lugar, justo por delante de su compañero de equipo, reduciendo la brecha con Piastri de 34 a 31 puntos.

“Es algo que todos discutimos, lo hemos discutido antes”, afirmó Piastri. “Creo que hoy fue una solicitud justa; Norris calificó por delante, estuvo por delante toda la carrera y perdió ese lugar sin culpa suya”.

“Así que dije lo que tenía que decir por radio y una vez que recibí la segunda solicitud, no voy a ir en contra del equipo”, añadió Piastri.

Sin embargo, cuando se le presionó, Piastri pareció admitir que todavía tenía dudas sobre si debería haber dejado pasar a Norris, solo por una parada en boxes lenta.

“Creo que la llamada por radio lo dice todo, así que estoy seguro de que lo discutiremos de nuevo”, dijo.

Los pilotos dijeron que órdenes similares no habrían entrado en juego si hubiera habido autos entre ellos. Norris añadió: “No somos idiotas. Pero en una situación donde podemos ser justos, entonces esperarías ser justo como equipo. Hoy no fue mi culpa”.

“Si llego a toda velocidad a mi box y golpeo a un mecánico, tampoco espero recuperar la posición, pero hoy estaba fuera de mi control... No queremos perder o ganar así, pero hacemos lo que creemos que es correcto para el equipo”, reflexionó Norris.

Quedan ocho carreras en la temporada, y el Gran Premio de Azerbaiyán es el próximo, en dos semanas.

“En última instancia, quien gane este campeonato quiere ganar tanto como pueda a través de sus propias actuaciones y cosas que pueden controlar, y hoy no fue una de esas cosas”, admitió Piastri.

