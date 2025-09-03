Ordenan liberar a expresidente peruano Vizcarra quien cumplía cinco meses de prisión preventiva

LIMA (AP) — La justicia de Perú ordenó el miércoles liberar al expresidente Martín Vizcarra (2018-2020), quien estaba cumpliendo cinco meses de prisión preventiva mientras era juzgado por un caso de presunta corrupción cuando era gobernador de una región en el sur del país en 2014.

La Tercera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior Nacional revocó la orden de prisión preventiva impuesta el 13 de agosto por el juez Jorge Chávez. Vizcarra, un ingeniero de 62 años, tuvo que salir de la prisión de manera inmediata, señaló la resolución vista por The Associated Press.

Vizcarra (2018-2020) estaba recluido en una prisión especial donde estaban otros exgobernantes, como Alejandro Toledo (2001-2006), Ollanta Humala (2011-2016) y Pedro Castillo (2021-2022). Esta cárcel se inauguró en 2007 cuando el ahora fallecido expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) fue ingresado ahí y permaneció durante 15 años.

En este tiempo, incluso, Vizcarra fue trasladado por cinco días a una cárcel para presos comunes por orden del gobierno de la presidenta Dina Boluarte, pero tras sus quejas retornó a la prisión presidencial.

El exmandatario es juzgado desde 2024 por presuntamente haber recibido en 2014 unos 611.000 dólares en sobornos mientras era gobernador de la región Moquegua para favorecer a algunas constructoras en las licitaciones de obras públicas. Dos empresarios aseguraron en el juicio que le pagaron.

La fiscalía solicitó 15 años de cárcel para Vizcarra por el delito de cohecho. La investigación por los presuntos sobornos empezó durante el mandato de Vizcarra en 2020 y el 9 de noviembre de ese año esas acusaciones permitieron que el Parlamento lo destituyera por “incapacidad moral permanente”.

Vizcarra negó las acusaciones. En 2021 fue elegido como el congresista más votado, pero fue inhabilitado para ejercer cargos públicos en tres ocasiones por el Parlamento. En varias encuestas para los comicios presidenciales de 2026 encabeza las preferencias por encima del resto de candidatos.

El exmandatario ha solicitado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos una medida cautelar que suspenda sus inhabilitaciones y le permitan postular a la presidencia en abril de 2026.

Otros tres expresidentes peruanos están presos. Castillo cumple tres años de cárcel preventiva mientras es investigado por presunta corrupción. Toledo fue extraditado desde Estados Unidos y luego sentenciado a 20 años por corrupción por hacerse de dinero de la constructora brasileña Odebrecht. El miércoles, recibió una segunda condena de 13 años por otro caso de lavado de activos.

El otro exmandatario recluso es Humala, condenado a 15 años de cárcel por lavado de dinero de Odebrecht.