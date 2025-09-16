En vivo

Siempre Juntos

Guille y Agus

Argentina

En vivo

Siempre Juntos

Alberto Lotuf

Rosario

En vivo

Hermosa mañana

Mariana y Andrés

En vivo

Para Todos

Titi Ciabattoni

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Mundo

Ocho de cada diez camiones en Bolivia están parados por la falta de diésel

Más de 11.000 camiones permanecen inmovilizados en distintas regiones.

16/09/2025 | 09:49Redacción Cadena 3

FOTO: Camiones detenidos en Bolivia.

La crisis de abastecimiento de diésel en Bolivia llevó al borde del colapso al sector del transporte pesado y amenaza con paralizar las exportaciones, advirtió hoy lunes la Cámara de Exportadores de Santa Cruz (Cadex).

Según el presidente de la entidad, Oswaldo Barriga, 8 de cada 10 camiones se encuentran detenidos en filas que pueden extenderse hasta seis días para cargar combustible en las estaciones de servicio, lo que generó pérdidas estimadas en dos millones de dólares diarios.

Barriga expresó que más de 11.000 camiones permanecen inmovilizados en distintas regiones bolivianas a la espera de cargar combustible, lo cual repercute en el comercio exterior y en la cadena productiva nacional.

Recordó que hasta julio pasado las ventas externas del país cayeron en 500 millones de dólares respecto al mismo periodo de 2024, una tendencia que puede profundizarse por la crisis energética.

Ante esta situación, el dirigente solicitó al Gobierno “cumplir con su labor de garantizar combustible para todo el país”, según un cable de la agencia de noticias Xinhua.

El presidente de la Cámara de Transporte Pesado de Bolivia, Héctor Mercado, declaró a principios de este mes que el 90 por ciento de la flota de carga nacional e internacional se encontraba paralizada.

Lectura rápida

¿Qué crisis afecta al transporte en Bolivia? La crisis de abastecimiento de diésel.

¿Quién advirtió sobre el colapso del sector? La Cámara de Exportadores de Santa Cruz (Cadex).

¿Cuántos camiones están inmovilizados? Más de 11.000 camiones.

¿Cuál fue la pérdida económica estimada diaria? Dos millones de dólares diarios.

¿Qué pidió el dirigente al Gobierno? Garantizar combustible para todo el país.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Mundo

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho