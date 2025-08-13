Nuevo tratado sobre contaminación plástica no limitará la producción de plástico
Los negociadores discuten un borrador que no restringe la producción de plástico ni aborda químicos críticos, en un contexto donde unos 100 países buscan limitar la producción y mejorar reciclaje.
GINEBRA (AP) — Los negociadores que trabajaron en un tratado para abordar la crisis global de la contaminación por plásticos discutieron el miércoles un nuevo borrador del texto que no limitó la producción de plástico ni abordó los productos químicos utilizados en ese tipo de productos.
El mayor problema de las conversaciones fue si el tratado debería imponer límites a la producción de nuevo plástico o centrarse en cambio en aspectos como un mejor diseño, reciclaje y reutilización. Alrededor de 100 países expresaron su deseo de limitar la producción así como abordar la limpieza y el reciclaje. Muchos afirmaron que es esencial abordar los productos químicos tóxicos.
Las poderosas naciones productoras de petróleo y gas, así como la industria del plástico, se opusieron a los límites de producción. Ellos desearon un tratado centrado en una mejor gestión de residuos y reutilización.
El borrador contenía una mención de la producción de plástico en el preámbulo, reafirmando la importancia de promover la producción y el consumo sostenibles de plásticos. Sin embargo, no incluyó un artículo sobre producción que estaba en un borrador anterior. Tampoco hubo mención de productos químicos.
Las nuevas disposiciones buscaron reducir la cantidad de productos plásticos problemáticos que a menudo ingresan al medio ambiente y son difíciles de reciclar, y promovieron el rediseño de productos plásticos para que puedan ser reciclados y reutilizados. Las partes del tratado mejorarían su gestión de residuos.
Lectura rápida
¿Qué se discute en Ginebra? Se discute un nuevo borrador de tratado sobre contaminación plástica que no limitaría la producción de plástico.
¿Cuántos países apoyan limitar la producción? Alrededor de 100 países quieren limitar la producción de plástico y mejorar el reciclaje.
¿Qué quieren las naciones productoras de plástico? Las naciones productoras de plástico y la industria se oponen a los límites de producción y prefieren enfoques de gestión de residuos.
¿Qué menciona el nuevo borrador? El nuevo borrador menciona la importancia de la producción y consumo sostenibles, pero no incluye límites ni aborda productos químicos.
¿Cuál es el objetivo de las nuevas disposiciones? El objetivo es reducir productos plásticos problemáticos y mejorar su reciclabilidad y reutilización.
[Fuente: AP]