Nuevo tratado sobre contaminación plástica no limitará la producción de plástico

FOTO: Nuevo borrador del tratado sobre contaminación plástica no limitaría la producción de plástico

GINEBRA (AP) — Los negociadores que trabajaron en un tratado para abordar la crisis global de la contaminación por plásticos discutieron el miércoles un nuevo borrador del texto que no limitó la producción de plástico ni abordó los productos químicos utilizados en ese tipo de productos.

El mayor problema de las conversaciones fue si el tratado debería imponer límites a la producción de nuevo plástico o centrarse en cambio en aspectos como un mejor diseño, reciclaje y reutilización. Alrededor de 100 países expresaron su deseo de limitar la producción así como abordar la limpieza y el reciclaje. Muchos afirmaron que es esencial abordar los productos químicos tóxicos.

Las poderosas naciones productoras de petróleo y gas, así como la industria del plástico, se opusieron a los límites de producción. Ellos desearon un tratado centrado en una mejor gestión de residuos y reutilización.

El borrador contenía una mención de la producción de plástico en el preámbulo, reafirmando la importancia de promover la producción y el consumo sostenibles de plásticos. Sin embargo, no incluyó un artículo sobre producción que estaba en un borrador anterior. Tampoco hubo mención de productos químicos.

Las nuevas disposiciones buscaron reducir la cantidad de productos plásticos problemáticos que a menudo ingresan al medio ambiente y son difíciles de reciclar, y promovieron el rediseño de productos plásticos para que puedan ser reciclados y reutilizados. Las partes del tratado mejorarían su gestión de residuos.

