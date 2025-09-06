Nigel Farage espera que la estrategia de Trump lo lleve al poder

LONDRES (AP) — El discurso político sonó familiar: El país estuvo en crisis. El gobierno debió reducir la inmigración, tomar medidas enérgicas contra el crimen, abandonar los objetivos de energía verde y reabrir fábricas para “hacer grande al Reino Unido otra vez”.

Las expresiones de Nigel Farage en la convención anual de dos días de su partido Reform UK que terminó el sábado resonaron con temas que impulsaron al presidente estadounidense Donald Trump de regreso a la Casa Blanca.

Farage, el veterano político de ultraderecha, esperó que una estrategia similar pudiera convertirlo en primer ministro, una idea que antes fue impensable y que tanto aliados como oponentes tomaron en serio.

“Si se celebraran elecciones ahora, Reform será el partido más grande con diferencia, aunque probablemente sin una mayoría absoluta. La pregunta que se cierne sobre el partido es: ¿pueden mantener esto?”, escribió John Curtice, profesor de Política en la Universidad de Strathclyde, en el sitio web de la BBC.

Farage aspira a pasar de ser un extraño a tener poder

Farage desempeñó un papel importante en la salida del Reino Unido de la Unión Europea en 2020, pero nunca tuvo poder político. Dirigió una sucesión de partidos pequeños y conflictivos y solo se convirtió en legislador en 2024 después de siete intentos fallidos de ser elegido para el Parlamento.

Reform U.K. tiene apenas cuatro legisladores de 650 en la Cámara de los Comunes y obtuvo alrededor del 14% de los votos en las elecciones nacionales del año pasado. Pero durante meses, lideró las encuestas de opinión, por delante del gobernante Partido Laborista de centroizquierda y de los principales opositores conservadores, a los que Reform UK aspira a reemplazar como el principal partido de la derecha política en el Reino Unido.

“Nuestro país estuvo en una situación muy mala. Fuimos la última oportunidad que tiene para volver a encarrilarse”, sostuvo Farage a los delegados en la convención, que terminó el sábado en Birmingham, en el centro de Inglaterra.

Fundado en 2018 como el Partido del Brexit, Reform UK ahora afirmó tener cerca de 240.000 miembros. En mayo, ganó el control de una docena de gobiernos municipales en Inglaterra con promesas al estilo Trump. Farage aprovechó el receso de verano del Parlamento, cuando muchos políticos se fueron de vacaciones, para realizar conferencias de prensa regulares y anunciar políticas polémicas como un plan para deportar a todos los que llegaron al Reino Unido sin autorización legal.

Capitalizó —los críticos dijeron que avivó— las preocupaciones sobre los migrantes que cruzaron el Canal de la Mancha en pequeñas embarcaciones, a las que llamó una invasión. Dio la bienvenida a las protestas frente a hoteles que albergaron solicitantes de asilo durante el verano, algunas de las cuales se tornaron violentas.

Los oponentes indicaron que Farage satanizó a los migrantes y fomentó la desinformación. El año pasado, sugirió incorrectamente que la policía ocultó información sobre un ataque con cuchillo en una clase de baile que dejó tres niñas muertas. Las afirmaciones falsas de que el atacante era un solicitante de asilo provocaron días de disturbios en toda Inglaterra.

Reform UK enfrenta una prueba de competencia

El éxito de Reform UK en las elecciones locales de mayo generó responsabilidades que pusieron a prueba la competencia y popularidad del partido. Algunas de las posturas que compartió con Trump, como la oposición a los objetivos climáticos de cero neto, son impopulares en el Reino Unido.

La descripción del Reino Unido por parte de Farage como una distopía plagada de crímenes “en descomposición social” también fue recibida con escepticismo.

En Washington el miércoles, Farage testificó ante la Comisión Judicial de la Cámara de Representantes sobre lo que llamó la “horrible situación autoritaria” y la falta de libertad de expresión en el Reino Unido, citando el arresto del guionista de comedia de televisión Graham Linehan por tuits atacando a personas transgénero y el encarcelamiento de Lucy Connolly, una mujer que fue sentenciada a 31 meses de prisión por una publicación en redes sociales instando a la gente a incendiar hoteles llenos de migrantes solicitantes de asilo.

Farage preguntó retóricamente: "¿En qué momento nos convertimos en Corea del Norte?”. Farage fue bien recibido por los republicanos en la Comisión, pero fue criticado por el congresista demócrata Jamie Raskin como un “impostor de la libertad de expresión amante de Putin y adulador de Trump”. En Londres, el primer ministro Keir Starmer señaló la ausencia de Farage de la Cámara de los Comunes, indicando que había “volado a Estados Unidos para hablar mal y menospreciar a nuestro país”.

Tanto los conservadores como los laboristas se enfocaron en responder al ascenso de Reform UK. Starmer fue criticado por no confrontar más enérgicamente al partido de extrema derecha, pareciendo en cambio estar de acuerdo con algunos de sus puntos de vista sobre la inmigración. En un discurso en mayo, Starmer indicó que el Reino Unido corre el riesgo de convertirse en una “isla de extraños”, una frase que algunos sintieron que resonaba con el notorio discurso de 1968 del político conservador Enoch Powell prediciendo “ríos de sangre” como resultado de la inmigración masiva.

Starmer luego lamentó haber usado la frase. Los medios también fueron criticados por amplificar a Farage. El Partido Verde, que tiene el mismo número de legisladores, recibió una fracción de la atención. Sin embargo, Reform estuvo muy por delante en las encuestas de opinión.

El gobierno no tuvo que convocar elecciones hasta 2029, y mucho pudo suceder en cuatro años. Farage indicó el viernes que, en medio de la inestabilidad en el gobierno de Starmer, “ahora hay muchas posibilidades de que se celebre una elección general en 2027, y debemos estar preparados para ese momento”.