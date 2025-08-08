FOTO: Mueren 21 personas en volcadura de autobús que transportaba dolientes tras un funeral en Kenia

NAIROBI, Kenia (AP) — Un autobús que transportaba a dolientes que volvían a casa luego de acudir a un funeral en el suroeste de Kenia volcó y cayó en una zanja el viernes por la noche, dejando al menos 21 muertos, informó la policía.

El autobús viajaba desde la ciudad occidental de Kakamega hacia la ciudad de Kisumu, donde ocurrió la volcadura.

El conductor perdió el control del autobús al acercarse a una rotonda a alta velocidad y cayó en una zanja, según Peter Maina, un oficial regional de control de tráfico de la provincia de Nyanza, donde se encuentra Kisumu.

Las víctimas son 10 mujeres, 10 hombres y una niña de 10 años, manifestó.

Los percances de tráfico son comunes en Kenia y en la región más amplia de África Oriental, donde las carreteras suelen ser estrechas y están en malas condiciones con muchos baches. La policía a menudo culpa a los conductores que exceden la velocidad por los incidentes de tráfico.

En otro percance el jueves, nueve personas murieron en un choque de autobús en la ciudad de Naivasha, en el condado Nakuru. Las víctimas estaban entre 32 jornaleros que se dirigían al trabajo cuando el autobús chocó en un cruce ferroviario, informó la policía.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.