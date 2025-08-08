Mueren 21 personas en volcadura de autobús que transportaba dolientes tras un funeral en Kenia
En un accidente trágico en Kenia, al menos 21 personas perdieron la vida al volcar un autobús que transportaba dolientes. El siniestro ocurrió tras un funeral en el suroeste del país.
08/08/2025 | 16:18Redacción Cadena 3
FOTO: Mueren 21 personas en volcadura de autobús que transportaba dolientes tras un funeral en Kenia
NAIROBI, Kenia (AP) — Un autobús que transportaba a dolientes que volvían a casa luego de acudir a un funeral en el suroeste de Kenia volcó y cayó en una zanja el viernes por la noche, dejando al menos 21 muertos, informó la policía.
El autobús viajaba desde la ciudad occidental de Kakamega hacia la ciudad de Kisumu, donde ocurrió la volcadura.
El conductor perdió el control del autobús al acercarse a una rotonda a alta velocidad y cayó en una zanja, según Peter Maina, un oficial regional de control de tráfico de la provincia de Nyanza, donde se encuentra Kisumu.
Las víctimas son 10 mujeres, 10 hombres y una niña de 10 años, manifestó.
Los percances de tráfico son comunes en Kenia y en la región más amplia de África Oriental, donde las carreteras suelen ser estrechas y están en malas condiciones con muchos baches. La policía a menudo culpa a los conductores que exceden la velocidad por los incidentes de tráfico.
En otro percance el jueves, nueve personas murieron en un choque de autobús en la ciudad de Naivasha, en el condado Nakuru. Las víctimas estaban entre 32 jornaleros que se dirigían al trabajo cuando el autobús chocó en un cruce ferroviario, informó la policía.
___
Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió? Un autobús volcó en Kenia, causando la muerte de 21 personas que regresaban de un funeral.
¿Dónde sucedió? El accidente ocurrió entre Kakamega y Kisumu, en el suroeste de Kenia.
¿Cuándo sucedió? El accidente tuvo lugar el viernes por la noche.
¿Quiénes fueron las víctimas? Las víctimas incluyen 10 mujeres, 10 hombres y una niña de 10 años.
¿Qué factores contribuyeron al accidente? La policía mencionó que el conductor perdió el control del autobús al acercarse a una rotonda a alta velocidad.
[Fuente: AP]