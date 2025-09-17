FOTO: Mourinho suena como próximo técnico del Benfica tras despido de Lage por derrota en Champions

LISBOA (AP) — Benfica despidió al entrenador Bruno Lage tras la derrota del equipo en casa ante Qarabag en la Liga de Campeones el martes, y José Mourinho fue rápidamente mencionado como el principal candidato para reemplazarlo.

El presidente de Benfica, Rui Costa, anunció el cese de Lage tras la derrota en la fase de grupos en la que Benfica desperdició una ventaja de dos goles frente a sus aficionados.

Costa citó los malos resultados recientes del club. Benfica venía de un decepcionante empate 1-1 en casa contra un Santa Clara con diez hombres en la liga portuguesa el viernes.

“Hemos llegado a un acuerdo con Bruno Lage y dejó de ser nuestro entrenador”, dijo Costa. “Sentimos que es momento de un cambio. Fue una semana difícil para todos los aficionados de Benfica después de los partidos contra Santa Clara y Qarabag. No estamos fuera de ninguna competición todavía, pero sentimos que es momento de cambiar”.

Costa dijo que esperaba anunciar un nuevo entrenador a tiempo para el partido de liga del equipo como visitante ante Vila das Aves el sábado.

Los medios portugueses dijeron que Mourinho estaba listo para hacerse cargo del club. Su etapa con Fenerbahce terminó el mes pasado después de que el club turco fuera eliminado precisamente por Benfica en el playoff de clasificación de la Liga de Campeones.

Mourinho conquistó la Liga de Campeones con el FC Porto, el acérrimo rival de Benfica, en 2004. También ganó la principal competición de clubes europeos con el Inter de Milán en 2010.

Sin embargo, Mourinho lleva seis temporadas sin dirigir en la fase principal de la Champions. Salió campeón de la Conference League, en el tercer nivel de las copas europeas, con la Roma en 2022, pero su ciclo en el club italiano de 2021 a 2024 estuvo marcado por disputas que resurgieron en su breve y caótico período en Turquía.

Mourinho comenzó su carrera como entrenador en Benfica, pero apenas duró tres meses en el año 2000 antes de irse por una disputa contractual con la junta directiva.