Ministros chiíes abandonan plan del Ejército libanés para desarmar a Hezbollah

FOTO: Ministros chiíes se retiran de discusión del plan del Ejército libanés para desarmar a Hezbollah

BEIRUT (AP) — El gabinete de Líbano discutió el viernes un plan elaborado por el Ejército para desarmar al grupo político-militar Hezbollah y concentrar las armas en manos del Estado, pero pareció retractarse de un plazo previamente anunciado para implementarlo antes de fin de año.

A la llegada del jefe del Ejército, el general Rudolph Haikal, los ministros del bloque político de Hezbollah, así como del partido aliado chií Amal y un ministro chií independiente, Fadi Makki, se retiraron de la sala de reuniones. Los ministros de Hezbollah y Amal abandonaron luego el palacio de gobierno.

Los ministros chiíes también se retiraron en protesta de la reunión del mes pasado, en la que el gabinete encargó al Ejército la elaboración de un plan de desarme según el cual, para fin de año, solo las instituciones estatales de la pequeña nación tendrán armas.

El ministro de Información, Paul Morcos, dijo después de la reunión del viernes que el ejército “comenzará a implementar el plan, pero de acuerdo con los recursos disponibles — hay recursos logísticos materiales y humanos limitados” y que el Ejército “tiene el derecho de discreción operativa”.

No especificó un nuevo cronograma para la implementación.

Morcos también dijo que Israel no había cumplido con su parte del acuerdo establecido en un alto el fuego mediado por Estados Unidos que detuvo la más reciente guerra entre Tel Aviv y Hezbollah en noviembre. Desde entonces, las fuerzas israelíes han mantenido la ocupación de cinco colinas estratégicas dentro del territorio libanés y han llevado a cabo ataques aéreos casi diarios.

“Israel, al igual que Líbano, tiene obligaciones claras” en virtud el acuerdo, dijo Morcos. “Sin embargo, sus continuas violaciones son una prueba de su incumplimiento de estas obligaciones y amenazan seriamente la seguridad y la estabilidad regional.”

El Ejército de Israel dice que sus ataques tienen como objetivo evitar que Hezbollah se rearme y proteger a los residentes de su área fronteriza norte.

Desde el alto el fuego, Hezbollah ha enfrentado una creciente presión nacional e internacional para entregar su arsenal restante.

Los funcionarios del grupo armado han dicho que éste no considerará el desarme hasta que Israel se retire de todo el territorio libanés y detenga sus ataques.

Tras la decisión del mes pasado de seguir adelante con un plan de desarme, Hezbollah acusó al gobierno de ceder ante la presión de Estados Unidos e Israel y dijo que “trataría esta decisión como si no existiera”.

Un funcionario de Hezbollah que habló bajo condición de anonimato, de acuerdo con los procedimientos del grupo, dijo el viernes que los ministros acordaron retirarse cuando llegó el comandante del Ejército “porque consideramos que este plan surge de una decisión ilegal... y no debatiremos un asunto que se basa en una base que no reconocemos como legal.”

Los funcionarios libaneses procedieron con cautela con respecto al desarme, temiendo que un intento de tomar las armas restantes de Hezbollah por la fuerza pudiera desencadenar un conflicto civil.

Desde el alto el fuego, el Ejército libanés ha recogido regularmente arsenales de armas y municiones del área al sur del río Litani, de la que Hezbollah se ha retirado en gran medida, pero los misiles más pesados y drones del grupo han permanecido ocultos.

La guerra entre Israel y Hezbollah comenzó cuando el grupo armado comenzó a disparar cohetes a través de la frontera el 8 de octubre de 2023, un día después de la mortífera incursión liderada por Hamás en el sur de Israel que desató la guerra en Gaza. Israel respondió con bombardeos y ataques aéreos en Líbano, y ambas partes se vieron envueltas en un conflicto en escalada que se convirtió en una guerra total a finales de septiembre del año pasado.

La guerra entre Israel y Hezbollah provocó la muerte de más de 4.000 personas en Líbano, entre ellas, cientos de civiles, y causó una destrucción por valor de 11.000 millones de dólares, según el Banco Mundial. Es probable que la muy necesaria financiación internacional para la reconstrucción dependa del desarme de Hezbollah.

En los días previos a la sesión del gabinete del viernes, Israel intensificó sus ataques en el sur de Líbano. Autoridades de salud libanesas dijeron el jueves que una serie de ataques israelíes en el sur del país el día anterior mataron a cuatro personas e hirieron a 17, entre ellas, cuatro niños.

En un comunicado, el ministerio libanés de Relaciones Exteriores condenó los ataques y pidió a “la comunidad internacional que presione a Israel para que detenga sus ataques en curso y respete la soberanía, la integridad territorial y la seguridad del pueblo de Líbano.”

El Ejército israelí dijo en declaraciones que había atacado sitios militares de Hezbollah y una instalación en el pueblo de Ansariyeh que, según dijo, almacenaba “equipos de ingeniería destinados a la reconstrucción de la organización e impulsar planes terroristas.” Un fotógrafo de The Associated Press que visitó el sitio posteriormente encontró un lote donde se almacenaban excavadoras.

El miércoles, la fuerza de paz de la ONU en el sur de Líbano, conocida como UNIFIL, dijo que drones israelíes lanzaron cuatro granadas cerca de sus pacificadores mientras trabajaban para despejar bloqueos de carreteras cerca de la frontera. El Ejército israelí dijo que no apuntó intencionalmente a los pacificadores, sino que lanzó varias bombas sónicas cerca de un sospechoso en el área fronteriza.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.