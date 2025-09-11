Miles en Eslovaquia protestan contra las políticas prorrusas del primer ministro

BRATISLAVA, Eslovaquia (AP) — Miles de personas protestaron el jueves en la capital de Eslovaquia contra una reunión entre el primer ministro populista Robert Fico y el presidente ruso Vladímir Putin, en una escalada de las manifestaciones contra la postura pro-Rusia de Fico. Las medidas de austeridad planeadas por el gobierno también recibieron condena por parte de los manifestantes.

La última ola de protestas fue impulsada por un viaje de Fico a China, donde nuevamente se reunió con Putin, junto con otros líderes autoritarios. Fico viajó a Beijing para un desfile militar organizado por el presidente chino Xi Jinping para conmemorar el 80 aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial.

Fico fue el único jefe de un país de la Unión Europea en asistir al evento, donde discutió las relaciones bilaterales con Putin en su tercera reunión desde la invasión total de Ucrania por parte de Rusia.

Antes de Beijing, las dos visitas anteriores tuvieron lugar en Moscú. Fico no ha visitado Kiev ni ninguna otra parte de Ucrania afectada por la guerra, pero ha pedido repetidamente “normalizar” las relaciones con Rusia.

“¡Vergüenza, vergüenza!”, coreaba la multitud en la plaza central SNP en Bratislava, junto con “¡Basta de Fico!”.

Un reciente plan de medidas de austeridad presentado por el gobierno —que el parlamento debatió el viernes— fue otro objetivo de la ira de los manifestantes, así como varios escándalos, incluido el mal uso de fondos de la Unión Europea.

“Esto es solo el comienzo”, afirmó Alojz Hlina, un organizador del partido opositor Libertad y Solidaridad, a la ruidosa multitud. “Tenemos que detenerlos”.

La protesta del jueves fue seguida por una manifestación de otra importante fuerza opositora, el liberal Progresista Eslovaquia, el martes.

Fico ha sido durante mucho tiempo una figura divisiva en Eslovaquia y más allá. Regresó al poder por cuarta vez después de que su partido izquierdista Smer (“Dirección”), ganara las elecciones parlamentarias de 2023 tras hacer campaña con un mensaje pro-Rusia y antiestadounidense.

Ha desafiado abiertamente las políticas de la Unión Europea sobre Ucrania, mientras que sus críticos lo han acusado de seguir la dirección de Hungría bajo el primer ministro Viktor Orbán, quien es considerado por muchos como un autócrata.