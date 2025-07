Michelle y Barack Obama hablaron por primera vez de los rumores de divorcio

Barack y Michelle Obama se refirieron por primera vez tras meses de especulaciones a los rumores de su separación.

La charla entre el ex Presidente y la ex primera dama de Estados Unidos se dio en el podcast “IMO” (una abreviatura de “en mi opinión”, en inglés), que conduce Michelle junto a Craig Robinson.

Cuando Barack entró a la sala del podcast le dio un beso a su esposa a lo que Robinson señaló: "Espera, ¿no gustan uno del otro?".

“Don’t make me cry now.” Barack and Michelle Obama address divorce rumors for the first time. pic.twitter.com/FpaooIqGyp