Mets cometen tres errores y permiten cinco carreras sucias en derrota 7-4 ante Marlins

NUEVA YORK (AP) — Errores costosos el jueves por la noche del primera base Pete Alonso y del jardinero izquierdo Brandon Nimmo ayudaron a los Marlins de Miami a anotar tres carreras no merecidas en la séptima entrada de una victoria 7-4 sobre unos desordenados Mets de Nueva York.

Nueva York cayó a cinco juegos detrás de los Filis, que aplastaron a Atlanta 19-4 en casa, con 28 juegos restantes. Los Mets, en segundo lugar, están cuatro juegos por delante de Cincinnati por el último comodín de la Liga Nacional.

Cade Gibson (3-5) ponchó a tres en uno 1/3 entradas sin permitir carreras para llevarse la victoria. Calvin Faucher lanzó una novena entrada perfecta para su 13º salvamento.

El abridor de los Mets, Clay Holmes, lanzó cinco entradas y cometió un error.

Por los Marlins, el venezolano Maximo Acosta de 3-1. Los dominicanos Agustín Ramírez de 4-1 con una anotada y una producida, Otto Lopez de 5-2 con dos producidas y Heriberto Hernández de 2-0 con una producida.

Por los Mets, el dominicano Juan Soto de 4-0 con una anotada. El boricua Francisco Lindor de 5-3 con una anotada.