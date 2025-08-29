Mets cometen tres errores y permiten cinco carreras sucias en derrota 7-4 ante Marlins
Los Mets de Nueva York cayeron 7-4 ante los Marlins, cometiendo tres errores que permitieron tres carreras no merecidas en la séptima entrada.
29/08/2025 | 00:04Redacción Cadena 3
FOTO: Mets cometen tres erroresy permiten cinco carreras sucias en derrota 7-4 ante Marlins
NUEVA YORK (AP) — Errores costosos el jueves por la noche del primera base Pete Alonso y del jardinero izquierdo Brandon Nimmo ayudaron a los Marlins de Miami a anotar tres carreras no merecidas en la séptima entrada de una victoria 7-4 sobre unos desordenados Mets de Nueva York.
Nueva York cayó a cinco juegos detrás de los Filis, que aplastaron a Atlanta 19-4 en casa, con 28 juegos restantes. Los Mets, en segundo lugar, están cuatro juegos por delante de Cincinnati por el último comodín de la Liga Nacional.
Cade Gibson (3-5) ponchó a tres en uno 1/3 entradas sin permitir carreras para llevarse la victoria. Calvin Faucher lanzó una novena entrada perfecta para su 13º salvamento.
El abridor de los Mets, Clay Holmes, lanzó cinco entradas y cometió un error.
Por los Marlins, el venezolano Maximo Acosta de 3-1. Los dominicanos Agustín Ramírez de 4-1 con una anotada y una producida, Otto Lopez de 5-2 con dos producidas y Heriberto Hernández de 2-0 con una producida.
Por los Mets, el dominicano Juan Soto de 4-0 con una anotada. El boricua Francisco Lindor de 5-3 con una anotada.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió en el partido? Los Mets cometieron tres errores y perdieron 7-4 ante los Marlins.
¿Quiénes se destacaron en el juego? Cade Gibson destacó al lanzar sin permitir carreras, mientras que Calvin Faucher logró el salvamento.
¿Cuándo ocurrió el partido? El partido tuvo lugar el jueves por la noche.
¿Dónde se jugó el partido? El encuentro se disputó en Nueva York.
¿Por qué fue crucial este juego? Esta derrota dejó a los Mets cinco juegos detrás de los Filis en la lucha por los playoffs.
[Fuente: AP]