Mataron de un tiro por la espalda a un nene que jugaba al "ring raje" en Houston

Un trágico suceso conmocionó a un vecindario del este de Houston, cuando un niño de 11 años perdió la vida tras recibir un disparo en la espalda mientras participaba en una broma conocida como "ding dong ditching" o "ring raje".

Según informó el Departamento de Policía de Houston, el incidente ocurrió el sábado en la calle Racine, cuando el menor y un grupo de amigos tocaban timbres de casas y huían como parte del juego.

De acuerdo con las autoridades, citadas por la cadena televisiva KHOU, el niño fue perseguido por un individuo tras tocar el timbre de una vivienda. Durante la persecución, recibió un disparo por la espalda, hiriéndolo de gravedad. Fue trasladado de urgencia a un hospital, donde fue declarado muerto el domingo.

La Policía detuvo a una persona en el lugar de los hechos para interrogarla, pero esta fue liberada posteriormente. Los investigadores están revisando grabaciones de cámaras de vigilancia y trabajando en conjunto con la Fiscalía del Condado de Harris para determinar los cargos correspondientes.

El "ding dong ditching", una broma que consiste en tocar el timbre de una casa y salir corriendo, ha resurgido en popularidad en los últimos años, impulsada por retos virales en plataformas como TikTok, donde los participantes a menudo golpean o patean puertas para aumentar la intensidad de la broma.

Este tipo de comportamientos ha generado incidentes violentos en el pasado. A finales de julio, en un suburbio de Dallas, un hombre fue arrestado por agresión con agravantes tras disparar contra un vehículo que huía después de que alguien golpeara su puerta.