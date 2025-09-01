En vivo

Mundo

Mataron de un tiro por la espalda a un nene que jugaba al "ring raje" en Houston

La víctima tenía 11 años y falleció en el hospital por las heridas. No hay detenidos hasta el momento.

01/09/2025 | 00:19Redacción Cadena 3

FOTO: La policía de Houston investiga el caso.

 Un trágico suceso conmocionó a un vecindario del este de Houston, cuando un niño de 11 años perdió la vida tras recibir un disparo en la espalda mientras participaba en una broma conocida como "ding dong ditching" o "ring raje". 

Según informó el Departamento de Policía de Houston, el incidente ocurrió el sábado en la calle Racine, cuando el menor y un grupo de amigos tocaban timbres de casas y huían como parte del juego.

De acuerdo con las autoridades, citadas por la cadena televisiva KHOU, el niño fue perseguido por un individuo tras tocar el timbre de una vivienda. Durante la persecución, recibió un disparo por la espalda, hiriéndolo de gravedad. Fue trasladado de urgencia a un hospital, donde fue declarado muerto el domingo.

La Policía detuvo a una persona en el lugar de los hechos para interrogarla, pero esta fue liberada posteriormente. Los investigadores están revisando grabaciones de cámaras de vigilancia y trabajando en conjunto con la Fiscalía del Condado de Harris para determinar los cargos correspondientes. 

El "ding dong ditching", una broma que consiste en tocar el timbre de una casa y salir corriendo, ha resurgido en popularidad en los últimos años, impulsada por retos virales en plataformas como TikTok, donde los participantes a menudo golpean o patean puertas para aumentar la intensidad de la broma.

Este tipo de comportamientos ha generado incidentes violentos en el pasado. A finales de julio, en un suburbio de Dallas, un hombre fue arrestado por agresión con agravantes tras disparar contra un vehículo que huía después de que alguien golpeara su puerta.

Lectura rápida

¿Qué sucedió en Houston? Un niño de 11 años fue asesinado tras recibir un disparo durante una broma llamada "ding dong ditching".

¿Quién informó del incidente? El Departamento de Policía de Houston fue quien proporcionó la información sobre el suceso.

¿Cuándo ocurrió el hecho? El incidente tuvo lugar el sábado, y el niño fue declarado muerto el domingo.

¿Dónde tuvo lugar el suceso? Ocurrió en la calle Racine, en un vecindario del este de Houston.

¿Cómo se desarrolló el evento? El niño y sus amigos estaban jugando a tocar timbres y fueron perseguidos por un individuo que le disparó.

¿Por qué es relevante este tipo de broma? El "ding dong ditching" ha ganado popularidad en plataformas como TikTok, pero ha generado incidentes violentos en el pasado.

[Fuente: AP]

Mundo

Opinión

