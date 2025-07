Más de la mitad de la electricidad global proviene de energías renovables, revela la ONU

NUEVA YORK (AP) — El cambio global hacia la energía renovable pasó un “punto de inflexión positivo” donde la energía solar y eólica se volverían aún más baratas y generalizadas, según dos informes de las Naciones Unidas publicados el martes, describiendo un momento alentador en medio de un progreso por lo demás sombrío para frenar el cambio climático.

El año pasado, el 74% del crecimiento en la electricidad generada a nivel mundial provino de fuentes verdes como el viento, la solar y otras, según el informe multiagencia de la ONU, titulado Aprovechando el Momento de Oportunidad. Encontró que el 92,5% de toda la nueva capacidad eléctrica añadida a la red mundial en ese período provino de renovables. Mientras tanto, las ventas de vehículos eléctricos aumentaron de 500.000 en 2015 a más de 17 millones en 2024.

Las tres fuentes de electricidad más baratas a nivel mundial el año pasado fueron la energía eólica terrestre, los paneles solares y la nueva energía hidroeléctrica, según un informe de costos de energía de la Agencia Internacional de Energías Renovables. La energía solar ahora es un 41% más barata y la energía eólica es un 53% más barata a nivel mundial que el combustible fósil de menor costo, según los informes. Los combustibles fósiles, que son la principal causa del cambio climático, incluyen el carbón, el petróleo y el gas natural.

“La era de los combustibles fósiles está tambaleándose y fracasando”, declaró el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, en un discurso el martes por la mañana al presentar los informes. “Estamos en el amanecer de una nueva era energética. Una era donde la energía barata, limpia y abundante impulsa un mundo rico en oportunidades económicas”.

“Solo sigan el dinero”, indicó Guterres, citando los informes que mostraron que el año pasado hubo 2 billones de dólares en inversión en energía verde, que es aproximadamente 800.000 millones más que en combustibles fósiles.

Aun así, los funcionarios de las Naciones Unidas dijeron que el cambio a la energía renovable, aunque notable en comparación con hace 10 años, no estaba ocurriendo lo suficientemente rápido.

El crecimiento global de las renovables había sido principalmente en países desarrollados como China, donde una décima parte de la economía está vinculada a la energía verde, así como en países como India y Brasil.

Sin embargo, África representó menos del 2% de la nueva capacidad de energía verde instalada el año pasado a pesar de tener grandes necesidades de electrificación, según los informes. Los funcionarios de las Naciones Unidas culparon al alto costo del capital para el Sur Global.

“El Sur Global debe ser capacitado para generar su propia electricidad sin aumentar el ya insostenible nivel de deudas”, señaló la científica climática bahameña Adelle Thomas del Consejo de Defensa de los Recursos Naturales. Thomas, quien no trabajó en los informes, agregó que estos desmienten el mito de que la energía limpia no puede competir con los combustibles fósiles, mostrando en cambio que un futuro de energía limpia no solo es posible sino probablemente inevitable.

Los informes de la ONU están “dan en el clavo”, sostuvo Jonathan Overpeck, decano de medio ambiente de la Universidad de Michigan, quien tampoco formó parte de los estudios. Añadió que el punto de inflexión económico conduce a un ciclo que sigue reduciendo los costos de las renovables y hace que la energía de combustibles fósiles sea cada vez menos deseable.

Y las renovables están en auge a pesar de que los combustibles fósiles reciben casi nueve veces los subsidios gubernamentales al consumo que ellas, dijeron Guterres y los informes. En 2023, los subsidios globales a los combustibles fósiles ascendieron a 620.000 millones de dólares, en comparación con 70.000 millones para las renovables, de acuerdo con el informe de la ONU.

Pero así como las renovables están en auge, la producción de combustibles fósiles a nivel mundial seguía aumentando, en lugar de disminuir en respuesta. Los funcionarios de las Naciones Unidas sostuvieron que eso se debe a que la demanda de energía está aumentando en general, impulsada por los países en desarrollo, los centros de datos de inteligencia artificial y la necesidad de refrigeración en un mundo cada vez más cálido.

“Un centro de datos típico de IA consume tanta electricidad como 100.000 hogares”, apuntó Guterres. “Para 2030, los centros de datos podrían consumir tanta electricidad como todo Japón hoy en día”.

Por lo tanto, Guterres pidió a las principales empresas tecnológicas del mundo que alimenten completamente los centros de datos con renovables para 2030.

En Estados Unidos, la energía solar y eólica había estado creciendo a una tasa del 12,3% por año de 2018 a 2023, según el informe. Pero desde que el presidente Donald Trump asumió el cargo a principios de este año, su administración ha retirado al país del histórico acuerdo climático de París y ha recortado muchos programas federales de energía renovable, con un renovado énfasis en los combustibles fósiles.

Guterres advirtió a las naciones que se aferran a los combustibles fósiles que están siguiendo un camino peligroso que las haría más pobres, no más ricas, sin nombrar específicamente a Estados Unidos.

“Los países que se aferran a los combustibles fósiles no están protegiendo sus economías, las están saboteando. Aumentando los costos. Socavando la competitividad. Bloqueando activos varados”, advirtió Guterres.

Las renovables son el camino inteligente para la seguridad energética, manifestó Guterres. Con las renovables, dijo, “no hay picos de precios para la luz solar. No hay embargos sobre el viento”.

