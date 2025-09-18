En vivo

Siempre Juntos

Guille y Agus

Argentina

En vivo

Siempre Juntos

Alberto Lotuf

Rosario

En vivo

Hermosa mañana

Mariana y Andrés

En vivo

Para Todos

Titi Ciabattoni

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Mundo

Más de 230 protestas en Francia contra recortes presupuestarios del Gobierno

El Ministerio de Educación reportó 75 institutos bloqueados total o parcialmente.

18/09/2025 | 10:38Redacción Cadena 3

FOTO: Jornada de protestas en Francia.

Más de 230 manifestaciones se registraron este jueves en Francia en protesta contra los inminentes recortes de presupuesto, informaron medios de ese país.

Sindicatos de múltiples sectores exigen al Gobierno un mayor gasto en los servicios públicos, más impuestos a los ricos y la anulación de una reforma estatal de pensiones ampliamente rechazada, indica el sitio France 24.

Los principales sindicatos de Francia convocaron a una huelga nacional y protestas masivas contra el proyecto de presupuesto de 2026 del gobierno, lo que provocó que se organizara un masivo despliegue de seguridad, con al menos 80.000 policías y gendarmes, drones, blindados y cañones de agua.

El anterior gobierno, liderado por el primer ministro François Bayrou, propuso recortes presupuestarios por un aproximado de 44.000 millones de euros.

El Ministerio de Educación reportó 75 institutos bloqueados total o parcialmente con el siguiente detalle: en unos 23, el bloqueo era completo, mientras que en 52 centros era parcial.

El ministro del Interior, Bruno Retailleau, había informado previamente que solamente 22 institutos habían sido objeto de un intento de bloqueo, de un total de 3.700 en Francia, lo que fue considerado como una proporción muy baja.

Lectura rápida

¿Qué se protestó en Francia? Se protestó contra los recortes presupuestarios del Gobierno y la reforma estatal de pensiones.

¿Cuántas manifestaciones se registraron? Se registraron más de 230 manifestaciones en todo el país.

¿Qué informó el Ministerio de Educación? Reportó 75 institutos bloqueados total o parcialmente durante las protestas.

¿Quién convocó las huelgas? Los principales sindicatos de Francia convocaron las huelgas y protestas masivas.

¿Cuál fue la respuesta del Gobierno? Se organizó un despliegue de seguridad con al menos 80.000 policías y gendarmes.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Mundo

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho