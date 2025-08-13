Maduro destacó el reconocimiento de la ONU a Venezuela como país libre de cultivos ilícitos

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, celebró el informe presentado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc, siglas en inglés) que confirma que el país sudamericano se consolidó como territorio libre de cultivos de hoja de coca, marihuana y procesamiento de cocaína.

Maduro subrayó que estos resultados son fruto de una política sostenida contra el narcotráfico, ejecutada por la Superintendencia Nacional Antidrogas y el conjunto de fuerzas militares y policiales.

Al resaltar el papel protagónico que ocupa Venezuela en la lucha internacional contra el narcotráfico, el mandatario reiteró que su país mantiene vigilancia y operativos permanentes para evitar el establecimiento de cultivos ilícitos.

En este sentido, agregó que el informe de la Unodc, respalda los esfuerzos de Venezuela en la erradicación de drogas y ratifica su compromiso con la seguridad y el bienestar de la población, indica un informe de la agencia de noticias Xinhua.

Maduro también recordó que la expulsión de la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA) en 2005, bajo el Gobierno de Hugo Chávez, marcó un punto de inflexión para afianzar la soberanía venezolana en esta materia.

Según fuentes oficiales, las autoridades venezolanas incautaron más de 52 toneladas de drogas ilegales en lo que va de año.