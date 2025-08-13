En vivo

Siempre Juntos

Guille y Agus

Argentina

En vivo

Siempre Juntos

Hernán Funes

Rosario

En vivo

Hermosa mañana

Mariana y Andrés

En vivo

Para Todos

Titi Ciabattoni

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Mundo

Maduro destacó el reconocimiento de la ONU a Venezuela como país libre de cultivos ilícitos

El presidente de Venezuela también recordó que la expulsión de la DEA en 2005, bajo el Gobierno de Hugo Chávez, marcó un punto de inflexión.

13/08/2025 | 08:57Redacción Cadena 3

FOTO: Nicolás Maduro

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, celebró el informe presentado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc, siglas en inglés) que confirma que el país sudamericano se consolidó como territorio libre de cultivos de hoja de coca, marihuana y procesamiento de cocaína.

Maduro subrayó que estos resultados son fruto de una política sostenida contra el narcotráfico, ejecutada por la Superintendencia Nacional Antidrogas y el conjunto de fuerzas militares y policiales.

Al resaltar el papel protagónico que ocupa Venezuela en la lucha internacional contra el narcotráfico, el mandatario reiteró que su país mantiene vigilancia y operativos permanentes para evitar el establecimiento de cultivos ilícitos.

En este sentido, agregó que el informe de la Unodc, respalda los esfuerzos de Venezuela en la erradicación de drogas y ratifica su compromiso con la seguridad y el bienestar de la población, indica un informe de la agencia de noticias Xinhua.

Maduro también recordó que la expulsión de la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA) en 2005, bajo el Gobierno de Hugo Chávez, marcó un punto de inflexión para afianzar la soberanía venezolana en esta materia.

Según fuentes oficiales, las autoridades venezolanas incautaron más de 52 toneladas de drogas ilegales en lo que va de año.

Lectura rápida

¿Qué evento se celebró?
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, celebró un informe.

¿Quién presentó el informe?
La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc).

¿Cuándo ocurrió?
El evento fue destacado en una declaración reciente de 2025.

¿Dónde se realizó?
En Venezuela, en el contexto de la política de drogas del país.

¿Por qué es importante?
Se confirma que Venezuela se consolidó como territorio libre de cultivos ilícitos.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Mundo

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho