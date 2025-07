Luis Robert Jr. vuelve a la alineación de Medias Blancas tras dos juegos ausente

CHICAGO (AP) — El cubano Luis Robert Jr. estuvo de vuelta en la alineación de los Medias Blancas de Chicago después de perderse dos juegos debido a una molestia en el aductor.

Robert fue el bateador designado para el final de la serie del domingo contra los Cachorros de la misma ciudad, bateando séptimo. El jardinero central no formaba parte de la alineación original del equipo.

“La evaluación inicial mostró que se sentía mejor, pero aún no estaba en condiciones de salir al jardín central. Queríamos mantenerlo involucrado y darle la oportunidad de moverse más, y lo hizo. Hablamos al respecto, y realmente se ganó su lugar en la alineación después de eso. Acordamos que tal vez el jardín central no era lo mejor para él, pero que podíamos aprovechar su bate y que estaba listo para ser el bateador designado. Terminamos haciendo el cambio”, señaló el manager Will Venable.

Con los Medias Blancas en reconstrucción en el último lugar de la División Central de la Liga Americana, Robert podría ser transferido antes de la fecha límite de cambios del jueves. Después de un inicio de temporada miserable, comenzó el día con una racha de nueve juegos con hit.

“Va a salir y competir y jugar de la manera correcta, y si no puede hacerlo, no lo tendríamos ahí. Al mismo tiempo, probablemente no le pediré que robe la tercera base. Eso es justo. Pero estará en un campo de Grandes Ligas y corriendo, no al grado al que estamos acostumbrados, pero estará ahí”, señaló Venable.

Robert, quien cumplirá 28 años el tres de agosto, entró con un promedio de bateo de .206, diez jonrones y 41 carreras impulsadas en 84 juegos.

Robert sintió la lesión cuando robó la segunda base en la novena entrada de la victoria 11-9 del miércoles en Tampa Bay. Los Medias Blancas descansaron el jueves, y Robert descansó durante los primeros dos juegos de la serie contra los Cachorros.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes