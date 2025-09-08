Luis Arce se defenderá ante denuncia de mujer que lo acusa de abandono en embarazo
El presidente boliviano Luis Arce afirmó que se defenderá tras la denuncia presentada por una mujer que sostiene que la abandonó embarazada. La fiscalía confirmó la denuncia y la investigación está en curso.
08/09/2025 | 16:05Redacción Cadena 3
FOTO: Cadena 3 Noticias
LA PAZ, Bolivia (AP) — El presidente boliviano Luis Arce dijo el lunes que se defenderá tras la denuncia presentada por una mujer que sostiene que la habría abandonado estando embarazada y que fue confirmada por un fiscal.
“No hemos recibido ninguna notificación sobre ese tema y, por supuesto, en cuanto se haga nosotros vamos a salir a defendernos con toda la normativa legal que corresponde y con nuestros abogados particulares, porque se trata de un tema personal”, declaró el mandatario a periodistas luego de que medios locales reportaran sobre la demanda.
En tanto, el fiscal Osvaldo Tejerina, de la ciudad de Cochabamba —en el centro del país— confirmó la denuncia. “Hay una investigación en curso. La denuncia es por abandono de mujer embarazada y a pedido de la víctima el caso está declarado en reserva”, informó a la prensa.
Tejerina indicó que el documento de la denuncia que circula en las redes sociales es original. En el mismo la denunciante es identificada como una exfuncionaria de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera, dependiente del Ministerio de Minería, una oficina encargada de fiscalizar esa actividad.
Según el fiscal, el documento podría haber sido divulgado en las redes por “la misma denunciante”, quien afirma haber tenido un hijo con el mandatario y que éste no se habría hecho cargo de su manutención.
Esta no es la primera denuncia que afronta Arce, de 61 años, a dos meses de finalizar su mandato. La fiscalía también investiga a dos de sus hijos por la compra millonaria de tierras por 3,3 millones de dólares y por una autorización expedita para desmontar la selva a pesar de una norma dictada por el gobierno que declara una pausa ambiental.
Lectura rápida
¿Qué hizo Luis Arce? El presidente boliviano anunció su intención de defenderse ante una denuncia de abandono.
¿Quién realizó la denuncia? Una mujer que sostiene que Arce la abandonó embarazada.
¿Cuándo se conoció la denuncia? El caso fue confirmado por el fiscal el lunes después de la presentación de la demanda.
¿Dónde ocurrió el hecho? En Bolivia, con la investigación a cargo de la fiscalía de Cochabamba.
¿Por qué es relevante? La denuncia se suma a otras investigaciones que enfrenta el presidente a poco de finalizar su mandato.
[Fuente: AP]
