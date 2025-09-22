Los propietarios de MLB aprueban la venta de los Rays a Patrick Zalupski

NUEVA YORK (AP) — Los propietarios de las Grandes Ligas de Béisbol votaron unánimemente el lunes para aprobar la venta de los Rays de Tampa Bay a un grupo encabezado por el desarrollador inmobiliario Patrick Zalupski, permitiendo que se complete la transferencia del grupo de Stu Sternberg.

Los Rays dijeron el 17 de septiembre que esperaban que la venta se completara en dos semanas.

Sternberg tomó el control del equipo del propietario fundador Vince Naimoli en noviembre de 2005 y lo renombró como los Rays en lugar de los Devil Rays después de la temporada 2007. Los Rays ganaron los títulos de la División Este de la Liga Americana en 2008, 2010, 2020 y 2021, y llegaron dos veces a la Serie Mundial, perdiendo ante Filadelfia en 2008 y ante los Dodgers de Los Ángeles en 2020.

En marzo, los Rays se retiraron de un proyecto de 1.300 millones de dólares para construir un nuevo estadio junto al Tropicana Field en St. Petersburg, citando un huracán y retrasos que probablemente aumentaron el costo de la propuesta. El equipo dijo en junio que había comenzado conversaciones sobre una posible venta.

Debido a los daños causados al Tropicana Field por el huracán Milton en octubre pasado, los Rays jugaron como local esta temporada al otro lado de la bahía en el Steinbrenner Field en Tampa, el campo de entrenamiento de primavera de los Yankees de Nueva York. Los Rays lograron un récord como local de 41-40 para su novena temporada consecutiva con récord ganador en casa.

Jugando partidos en casa en un estadio al aire libre por primera vez, los Rays experimentaron 17 retrasos por lluvia en 16 juegos, sumando un total de 17 horas y 47 minutos.

El Comisionado de Béisbol Rob Manfred dijo la semana pasada que espera que bajo Zalupski los Rays inicien una nueva búsqueda de un sitio para un nuevo estadio en el área de Tampa y St. Petersburg. Bajo Sternberg, los Rays anunciaron planes y luego no avanzaron con los estadios propuestos en el sitio del Al Lang Stadium en St. Petersburg (2007), Ybor City en Tampa (2018) y el sitio adyacente al Trop en el centro de St. Petersburg (2023).

