Los Premios MTV 2025: Taylor Swift y Beyoncé compiten por el título histórico

La historia estuvo en juego en los Premios MTV a los Videos Musicales (VMA).

Los MTV Video Music Awards regresaron el domingo por la noche con más que trofeos en juego: Taylor Swift y Beyoncé estuvieron enfrascadas en un duelo para convertirse en la artista más premiada en la historia de los VMA.

Lady Gaga encabezó las nominaciones a los Premios MTV a los Videos Musicales 2025 con 12, poniendo fin a la racha de dos años de Swift en el primer lugar. Pero una vez más, la cantante de “The Tortured Poets Department” y la estrella de “Cowboy Carter” podrían haber acaparado los titulares. Actualmente, ambas superestrellas estaban empatadas por el título de mayor cantidad total de VMAs en su carrera. Cada una tenía 30. También estaban nominadas solo en la categoría de artista del año en los VMA, por lo que si una de ellas ganaba, reclamaba la victoria.

No estuvo claro si alguna asistiría a la gala. Si Swift iba, tendría un escenario prominente para anunciar novedades sobre su próximo álbum de estudio, “The Life of a Showgirl”, que saldría el 3 de octubre. O podría haber usado el foco de atención para mencionar a su prometido Travis Kelce. La pareja anunció su compromiso a finales del mes pasado en una publicación conjunta de cinco fotos en Instagram.

Los VMA, que comenzaron a las 8:00 p.m. de Nueva York (0000 GMT), se llevaron a cabo en la Arena UBS, en Long Island, Nueva York, y fueron presentados por el veterano de los VMA LL Cool J.

El fallecido Ozzy Osbourne fue celebrado cuando algunos de los nombres más grandes del rock subieron al escenario en su honor. Steven Tyler y Joe Perry de Aerosmith, el británico YUNGBLUD y Nuno Bettencourt se unieron para ofrecer un popurrí de los mayores éxitos de Osbourne, un tributo que subrayó su impacto en generaciones de músicos.

Mariah Carey recibió el Premio Video Vanguard 2025. Los destinatarios anteriores incluyeron a Katy Perry, Shakira, Beyoncé y Madonna.

Busta Rhymes recibió el primer Premio Visionario Rock the Bells de MTV VMA durante el espectáculo, y Ricky Martin fue honrado con el primer Premio Ícono Latino. Ambos se presentaron en vivo.

Otros artistas con actuaciones anunciadas incluyeron a Conan Gray, Tate McRae, Doja Cat, Jelly Roll, Post Malone, Alex Warren, J Balvin, Sabrina Carpenter y sombr.

Los MTV VMA 2025 fueron transmitidos por CBS por primera vez. También se transmitieron simultáneamente en MTV y estuvieron disponibles para streaming en Paramount+ en Estados Unidos.

___

La periodista de AP, Maria Sherman, contribuyó a este despacho desde Nueva York.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.