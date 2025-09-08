Liberan a 45 soldados retenidos en asonada en el suroeste de Colombia

BOGOTÁ (AP) — El presidente Gustavo Petro y el ejército de Colombia dieron el lunes versiones contradictorias sobre la liberación de un grupo de soldados retenidos durante casi 24 horas por una comunidad rural del suroeste del país, presuntamente presionada por un grupo armado ilegal.

El ejército indicó en la red social X que los 45 militares retenidos en el Cañón del Micay, en el departamento del Cauca, quedaron en libertad y fueron llevados por vía aérea hasta Popayán, la capital, mostrando un video en el que los uniformados bajaban de un helicóptero.

Pero el mandatario denunció en la misma red social que siete militares continúan “secuestrados por civiles”.

El ejército no detalló cómo fue la liberación. En retenciones anteriores se logró tras acuerdos con el gobierno y la intermediación de organismos humanitarios o fueron rescatados en una operación militar.

La víspera el ejército indicó que aproximadamente 600 personas obstaculizaron el despliegue de tropas en el Cañón del Micay, donde abundan los sembradíos de hoja de coca y donde se realizan desde hace meses operativos militares para intentar recuperar el control de la zona.

Las fuerzas militares indicaron que los civiles habrían sido presionados por disidencias de la extinta guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que no se acogieron al acuerdo de paz firmado en 2016 con el Estado.

La acción habría pretendido favorecer el control de rutas utilizadas para el narcotráfico y la minería ilegal por parte de las disidencias, agregó el reporte.

Petro indicó el lunes que en los lugares donde “secuestren” a militares habrá fumigaciones aéreas con herbicidas de los cultivos de hoja de coca.

“Dada la táctica mafiosa de oponer personal civil al ejército, la Corte Constitucional debe reconsiderar su sentencia. Allí donde la ciudadanía ataque al ejército habrá fumigación aérea”, indicó en X.

La Corte Constitucional suspendió en 2015 el uso de glifosato para la fumigación aérea como precaución ante posibles daños a la salud y el medioambiente y luego de que la Organización Mundial de la Salud advirtiera que ese herbicida “probablemente” causaba cáncer en los seres humanos.

En lo que va del año ha habido al menos cinco retenciones de militares en los departamentos de Cauca, Valle del Cauca y Guaviare, donde operan las disidencias FARC al mando de Néstor Gregorio Vera, alias “Iván Mordisco”, uno de los más buscados del país y cuyas estructuras abandonaron la mesa de diálogo con el gobierno de Petro.

La estatal Defensoría del Pueblo ha pedido en otras oportunidades no estigmatizar a la comunidad civil que ya es vulnerada al estar en una zona de conflicto armado.

