Lazarus Chakwera concede derrota en elecciones de Malaui frente a Peter Mutharika

BLANTYRE, Malaui (AP) — El presidente Lazarus Chakwera concedió la derrota el miércoles en las elecciones de Malaui, diciendo que el exlíder Peter Mutharika es el “presunto ganador” de la elección presidencial de la nación del sur de África.

Chakwera manifestó en un discurso en la televisión nacional que había hablado con Mutharika para felicitarlo.

“Este resultado es un reflejo de su voluntad colectiva de tener un cambio de gobierno, y por lo tanto, es justo que conceda la derrota por respeto a su voluntad como ciudadanos y por respeto a la constitución”, expresó Chakwera en su discurso a los malauíes.

Mutharika, de 85 años, fue presidente desde 2014 hasta 2020. Recibió más del 60% de los votos en las elecciones de la semana pasada cuando se anunciaron los resultados parciales el lunes por la noche.

La concesión de Chakwera se produjo solo unas horas antes de que se esperara que se anunciaron los resultados finales más tarde el miércoles.

Esta fue la primera elección nacional en Malaui desde una caótica votación en 2019, cuando el entonces titular Mutharika fue declarado ganador frente a Chakwera. Pero un tribunal anuló el resultado debido a irregularidades generalizadas que incluían evidencia de que se había utilizado líquido corrector para cambiar las hojas de conteo de votos.

Esa elección se repitió más de un año después, en 2020, y Chakwera ganó.

La elección de Chakwera fue recibida en ese momento con celebraciones en las calles. Pero el ex predicador evangélico de 70 años ha perdido popularidad desde entonces, en gran parte debido a la crisis económica en curso en Malaui, uno de los países más pobres del mundo.

La inflación descontrolada y la escasez de combustible y alimentos han dejado a muchos de los 21 millones de habitantes de Malaui en dificultades. Mutharika ha hecho campaña con promesas de arreglar la economía y restaurar un liderazgo experimentado.

El hermano de Mutharika, Bingu wa Mutharika, fue presidente de Malaui desde 2004 hasta su muerte en el cargo en 2012.

