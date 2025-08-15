Las negociaciones en Ginebra sobre la contaminación plástica no alcanzaron acuerdo esperado
Los negociadores que trabajan en un tratado sobre la crisis de contaminación plástica no lograron cerrar un acuerdo en Ginebra. Las diferencias sobre la producción y el uso de químicos persistieron.
15/08/2025 | 02:43Redacción Cadena 3
FOTO: Negociadores no lograrán acuerdo en Ginebra sobre tratado de contaminación plástica
GINEBRA (AP) — Los negociadores que trabajaron en un tratado para abordar la crisis global de la contaminación por plásticos no lograron llegar a un acuerdo en Ginebra el viernes.
Los países se reunieron por undécimo día en la sede de Naciones Unidas en Ginebra para intentar completar un tratado histórico para poner fin a la crisis de contaminación por plásticos. Permanece el estancamiento sobre si el tratado debería reducir el crecimiento exponencial de la producción de plásticos y establecer controles globales y legalmente vinculantes a los productos químicos tóxicos utilizados para su fabricación.
Esta debía ser la última ronda de negociaciones y se debería haber alcanzado el primer tratado legalmente vinculante sobre la contaminación por plásticos, incluso en los océanos. Pero, al igual que ocurrió en la reunión celebrada en Corea del Sur el año pasado, el encuentro finaliza sin acuerdo.
Lectura rápida
¿Qué sucedió en Ginebra? Los negociadores no lograron llegar a un acuerdo sobre la contaminación plástica tras undécimos días de discusiones.
¿Cuál era el objetivo de las negociaciones? Se buscaba alcanzar un tratado vinculante para abordar la crisis de contaminación por plásticos.
¿Cuándo finalizaron las negociaciones? Las negociaciones terminaron sin acuerdo el viernes.
¿Dónde se llevaron a cabo las negociaciones? En la sede de Naciones Unidas en Ginebra.
¿Por qué las negociaciones no tuvieron éxito? Persistieron diferencias sobre el control de la producción de plásticos y su toxicidad.
[Fuente: AP]