En vivo

Noche y Día

Susana Buontempo

Argentina

En vivo

Noche y Día

Susana Buontempo

Rosario

En vivo

De largo

Música

En vivo

Musical

Música

En vivo

Trasnoche random

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Mundo

Las negociaciones en Ginebra sobre la contaminación plástica no alcanzaron acuerdo esperado

Los negociadores que trabajan en un tratado sobre la crisis de contaminación plástica no lograron cerrar un acuerdo en Ginebra. Las diferencias sobre la producción y el uso de químicos persistieron.

15/08/2025 | 02:43Redacción Cadena 3

FOTO: Negociadores no lograrán acuerdo en Ginebra sobre tratado de contaminación plástica

GINEBRA (AP) — Los negociadores que trabajaron en un tratado para abordar la crisis global de la contaminación por plásticos no lograron llegar a un acuerdo en Ginebra el viernes.

Los países se reunieron por undécimo día en la sede de Naciones Unidas en Ginebra para intentar completar un tratado histórico para poner fin a la crisis de contaminación por plásticos. Permanece el estancamiento sobre si el tratado debería reducir el crecimiento exponencial de la producción de plásticos y establecer controles globales y legalmente vinculantes a los productos químicos tóxicos utilizados para su fabricación.

Esta debía ser la última ronda de negociaciones y se debería haber alcanzado el primer tratado legalmente vinculante sobre la contaminación por plásticos, incluso en los océanos. Pero, al igual que ocurrió en la reunión celebrada en Corea del Sur el año pasado, el encuentro finaliza sin acuerdo.

Lectura rápida

¿Qué sucedió en Ginebra? Los negociadores no lograron llegar a un acuerdo sobre la contaminación plástica tras undécimos días de discusiones.

¿Cuál era el objetivo de las negociaciones? Se buscaba alcanzar un tratado vinculante para abordar la crisis de contaminación por plásticos.

¿Cuándo finalizaron las negociaciones? Las negociaciones terminaron sin acuerdo el viernes.

¿Dónde se llevaron a cabo las negociaciones? En la sede de Naciones Unidas en Ginebra.

¿Por qué las negociaciones no tuvieron éxito? Persistieron diferencias sobre el control de la producción de plásticos y su toxicidad.

[Fuente: AP]

Lo más visto

Mundo

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho