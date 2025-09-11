Las autoridades turcas intervienen principal canal de televisión en investigación fiscal
El canal Haberturk fue incautado por fraude y lavado de dinero en un operativo que incluyó la detención de 10 personas, incluidas altas fuentes de Can Holding.
11/09/2025 | 07:51Redacción Cadena 3
FOTO: Las autoridades turcas toman la principal televisora del país como parte de una investigación fiscal
ESTAMBUL (AP) — Uno de los mayores canales de noticias de televisión de Turquía fue confiscado por el estado como parte de una investigación por fraude, evasión fiscal y lavado de dinero, informaron los medios el jueves.
Haberturk fue una de las 121 empresas pertenecientes a Can Holding que fueron incautadas y transferidas al Fondo de Seguro de Depósitos de Ahorro administrado por el estado, según la Agencia Anadolu y otros medios estatales. La televisora Show TV también fue intervenida.
Se emitieron órdenes de detención para 10 personas, incluidos altos ejecutivos de Can Holding. El grupo incluye empresas de una amplia gama de sectores, incluidos medios de comunicación, educación, energía, hoteles, salud, construcción y logística.
En un comunicado, la oficina del fiscal jefe de Kucukcekmece en Estambul afirmó que las empresas bajo Can Holding estaban involucradas en fraude, evasión fiscal y lavado de los ingresos del crimen.
Los investigadores habían descubierto que “grandes cantidades de dinero de origen desconocido fueron ingresadas a través de empresas operativas bajo Can Holding”, las cuales se transferían entre empresas para ocultar el origen, según el comunicado. También se habrían utilizado documentos falsificados para reducir la carga fiscal.
Los fiscales añadieron que algunas de las actividades de Can Holding fueron “financiadas directamente con ingresos delictivos”.
Como la mayoría de los medios de comunicación en Turquía, Haberturk apoya en gran medida al gobierno del presidente Recep Tayyip Erdogan. La cadena operaba con normalidad el jueves por la mañana.
El índice de libertad de prensa 2024 de Reporteros Sin Fronteras clasificó a Turquía en el puesto 158 de 180 países. El grupo de libertad de expresión señaló que alrededor del 90% de los medios en Turquía estaban bajo la influencia del gobierno.
Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
