En vivo

Ahora país

Rodolfo Barili

Argentina

En vivo

Ahora país

Rodolfo Barili

Rosario

En vivo

La Central Deportiva

Nicolás Mai

Santa Fe

En vivo

Hermosa mañana

Mariana y Andrés

En vivo

Los Populares

Colorete Gianola

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Mundo

Las 10 canciones más escuchadas de la semana en Spotify a nivel global y Argentina

Las 10 canciones más escuchadas de la semana en Spotify, destacando artistas de Latinoamérica y España, con datos de varias tendencias regionales.

04/09/2025 | 11:52Redacción Cadena 3

FOTO: Cadena 3 Noticias

Las 10 canciones más escuchadas de la semana en Spotify, a nivel global y en algunos países de Latinoamérica y España.

GLOBAL

1.- "Golden" - Huntr/X, Ejae, Audrey Nuna, Rei Ami, Kpop Demon Hunters Cast

2.- "Back to Friends" – Sombr

3.- "Ordinary" - Alex Warren

4.- "Soda Pop" - Saja Boys, Andrew Choi, Neckwav, Danny Chung, Kevin Woo, samUIL Lee, Kpop Demon Hunters Cast

5.- "Your Idol" - Saja Boys, Andrew Choi, Neckwav, Danny Chung, Kevin Woo, samUIL Lee, Kpop Demon Hunters Cast

6.- "How It’s Done" - Huntr/X, Ejae, Audrey Nuna, Rei Ami, Kpop Demon Hunters Cast

7.- "Daisies" - Justin Bieber

8.- "Die with a Smile" - Lady Gaga, Bruno Mars

9.- "What It Sounds Like" - Huntr/X, Ejae, Audrey Nuna, Rei Ami, Kpop Demon Hunters Cast

10.- "Birds of a Feather" - Billie Eilish

ARGENTINA

1.- "Tu jardín con enanitos" - Roze Oficial, Max Carra, Valen, Ramky en los Controles

2.- "Tu misterioso alguien" - Miranda!

3.- "La plena - W Sound 05" - W Sound, Beéle, Ovy On The Drums

4.- "Yo y tú" - Ovy On The Drums, Quevedo, Beéle

5.- "Qloo(asterisk)" - Young Cister, Kreamly

6.- "Capaz (merengueton)" - Alleh, Yorghaki

7.- "Tú vas sin (fav)" - Rels B

8.- "Todo ke ver" - Jere Klein, Katteyes, Mateo on the Beatz

9.- "Soleao" - Myke Towers, Quevedo

10.- "Con otra" – Cazzu

CHILE

1.- "Todo ke ver" - Jere Klein, Katteyes, Mateo on the Beatz

2.- "Destello..." - Kidd Voodoo

3.- "Bailame así" - Katteyes, Jere Klein, Lucky Brown

4.- "Me mareo" - Kidd Voodoo, JC Reyes

5.- "Who" – Jimin

6.- "Mambinho Brasileño" – Benjitalkapone

7.- "La plena - W Sound 05" - W Sound, Beéle, Ovy On The Drums

8.- "Zona" - Lucky Brown, Tobal Mj, Nacho G Flow

9.- "Yo y tú" - Ovy On The Drums, Quevedo, Beéle

10.- "Nubes" - Ovy On The Drums, Lucky Brown, Darell

COLOMBIA

1.- "La plena - W Sound 05" - W Sound, Beéle, Ovy On The Drums

2.- "Yo y tú" - Ovy On The Drums, Quevedo, Beéle

3.- "Ba Ba Ba Remix" - Kybba, Sean Paul, Ryan Castro, Busy Signal

4.- "Amista" - Blessd, Ovy On The Drums

5.- "Quédate" – Beéle

6.- "Hiekka" - Nicky Jam, Beéle

7.- "Yogurcito" – Blessd

8.- "No tiene sentido" – Beéle

9.- "Top diesel" – Beéle

10.- "Una noche de locura" - Blessd, Sebastian Ledher, Tayson Kryss, Joseph Ren

ESPAÑA

1.- "Me mareo" - Kidd Voodoo, JC Reyes

2.- "Tú vas sin (fav)" - Rels B

3.- "La plena - W Sound 05" - W Sound, Beéle, Ovy On The Drums

4.- "Yo y tú" - Ovy On The Drums, Quevedo, Beéle

5.- "Aurora" – Mora, De La Rose

6.- "Qloo" - Young Cister, Kreamly

7.- "No tiene sentido" – Beéle

8.- "Capaz (merengueton)" - Alleh, Yorghaki

9.- "Droga" - Mora, C. Tangana

10.- "Si te pillara" – Beéle

MÉXICO

1.- "Perlas Negras" - Natanael Cano, Gabito Ballesteros

2.- "Chula vente" - Luis R Conriquez, Fuerza Regida, Neton Vega

3.- "Tu sancho" - Fuerza Regida

4.- "Marlboro Rojo" - Fuerza Regida

5.- "Por sus besos" - Tito Double P

6.- "Ojitos mentirosos" - Chino Pacas

7.- "Frecuencia" - Los Dareyes de la Sierra

8.- "2+2" - Omar Camacho, Victor Mendivil

9.- "Suiza" - Calle 24

10.- "Te quería ver" - Alemán, Neton Vega

Lectura rápida

¿Cuáles son las canciones más escuchadas en Spotify? Las listas incluyen canciones de diversos artistas populares.
¿Quiénes destacan en Argentina? Artistas como Roze Oficial, Miranda! y Ovy On The Drums lideran algunas listas.
¿Cuándo se publicaron estas listas? Se publicó la información más reciente la semana pasada.
¿Dónde se mencionan las listas? Se mencionan datos globales y de varios países de América Latina y España.
¿Cómo se elaboran estas listas? Las listas se basan en el número de reproducciones en Spotify.

[Fuente: AP]

Lo más visto

Mundo

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho