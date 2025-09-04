Las 10 canciones más escuchadas de la semana en Spotify a nivel global y Argentina
04/09/2025 | 11:52Redacción Cadena 3
FOTO: Cadena 3 Noticias
Las 10 canciones más escuchadas de la semana en Spotify, a nivel global y en algunos países de Latinoamérica y España.
GLOBAL
1.- "Golden" - Huntr/X, Ejae, Audrey Nuna, Rei Ami, Kpop Demon Hunters Cast
2.- "Back to Friends" – Sombr
3.- "Ordinary" - Alex Warren
4.- "Soda Pop" - Saja Boys, Andrew Choi, Neckwav, Danny Chung, Kevin Woo, samUIL Lee, Kpop Demon Hunters Cast
5.- "Your Idol" - Saja Boys, Andrew Choi, Neckwav, Danny Chung, Kevin Woo, samUIL Lee, Kpop Demon Hunters Cast
6.- "How It’s Done" - Huntr/X, Ejae, Audrey Nuna, Rei Ami, Kpop Demon Hunters Cast
7.- "Daisies" - Justin Bieber
8.- "Die with a Smile" - Lady Gaga, Bruno Mars
9.- "What It Sounds Like" - Huntr/X, Ejae, Audrey Nuna, Rei Ami, Kpop Demon Hunters Cast
10.- "Birds of a Feather" - Billie Eilish
ARGENTINA
1.- "Tu jardín con enanitos" - Roze Oficial, Max Carra, Valen, Ramky en los Controles
2.- "Tu misterioso alguien" - Miranda!
3.- "La plena - W Sound 05" - W Sound, Beéle, Ovy On The Drums
4.- "Yo y tú" - Ovy On The Drums, Quevedo, Beéle
5.- "Qloo(asterisk)" - Young Cister, Kreamly
6.- "Capaz (merengueton)" - Alleh, Yorghaki
7.- "Tú vas sin (fav)" - Rels B
8.- "Todo ke ver" - Jere Klein, Katteyes, Mateo on the Beatz
9.- "Soleao" - Myke Towers, Quevedo
10.- "Con otra" – Cazzu
CHILE
1.- "Todo ke ver" - Jere Klein, Katteyes, Mateo on the Beatz
2.- "Destello..." - Kidd Voodoo
3.- "Bailame así" - Katteyes, Jere Klein, Lucky Brown
4.- "Me mareo" - Kidd Voodoo, JC Reyes
5.- "Who" – Jimin
6.- "Mambinho Brasileño" – Benjitalkapone
7.- "La plena - W Sound 05" - W Sound, Beéle, Ovy On The Drums
8.- "Zona" - Lucky Brown, Tobal Mj, Nacho G Flow
9.- "Yo y tú" - Ovy On The Drums, Quevedo, Beéle
10.- "Nubes" - Ovy On The Drums, Lucky Brown, Darell
COLOMBIA
1.- "La plena - W Sound 05" - W Sound, Beéle, Ovy On The Drums
2.- "Yo y tú" - Ovy On The Drums, Quevedo, Beéle
3.- "Ba Ba Ba Remix" - Kybba, Sean Paul, Ryan Castro, Busy Signal
4.- "Amista" - Blessd, Ovy On The Drums
5.- "Quédate" – Beéle
6.- "Hiekka" - Nicky Jam, Beéle
7.- "Yogurcito" – Blessd
8.- "No tiene sentido" – Beéle
9.- "Top diesel" – Beéle
10.- "Una noche de locura" - Blessd, Sebastian Ledher, Tayson Kryss, Joseph Ren
ESPAÑA
1.- "Me mareo" - Kidd Voodoo, JC Reyes
2.- "Tú vas sin (fav)" - Rels B
3.- "La plena - W Sound 05" - W Sound, Beéle, Ovy On The Drums
4.- "Yo y tú" - Ovy On The Drums, Quevedo, Beéle
5.- "Aurora" – Mora, De La Rose
6.- "Qloo" - Young Cister, Kreamly
7.- "No tiene sentido" – Beéle
8.- "Capaz (merengueton)" - Alleh, Yorghaki
9.- "Droga" - Mora, C. Tangana
10.- "Si te pillara" – Beéle
MÉXICO
1.- "Perlas Negras" - Natanael Cano, Gabito Ballesteros
2.- "Chula vente" - Luis R Conriquez, Fuerza Regida, Neton Vega
3.- "Tu sancho" - Fuerza Regida
4.- "Marlboro Rojo" - Fuerza Regida
5.- "Por sus besos" - Tito Double P
6.- "Ojitos mentirosos" - Chino Pacas
7.- "Frecuencia" - Los Dareyes de la Sierra
8.- "2+2" - Omar Camacho, Victor Mendivil
9.- "Suiza" - Calle 24
10.- "Te quería ver" - Alemán, Neton Vega
Lectura rápida
¿Cuáles son las canciones más escuchadas en Spotify? Las listas incluyen canciones de diversos artistas populares.
¿Quiénes destacan en Argentina? Artistas como Roze Oficial, Miranda! y Ovy On The Drums lideran algunas listas.
¿Cuándo se publicaron estas listas? Se publicó la información más reciente la semana pasada.
¿Dónde se mencionan las listas? Se mencionan datos globales y de varios países de América Latina y España.
¿Cómo se elaboran estas listas? Las listas se basan en el número de reproducciones en Spotify.
[Fuente: AP]