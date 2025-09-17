La viuda de Alexei Navalny revela análisis que indican el envenenamiento de su esposo

La viuda de Alexei Navalny afirmó el miércoles que dos laboratorios independientes han encontrado que su esposo fue envenenado poco antes de su muerte en una prisión rusa.

Navalny, quien luchó contra la corrupción oficial y organizó protestas masivas contra el Kremlin como el más feroz adversario del presidente Vladímir Putin, murió en una colonia penal del Ártico en febrero de 2024. Estaba cumpliendo una sentencia de 19 años que él consideraba una represalia política.

Las autoridades dijeron que el político enfermó después de una caminata, pero han dado pocos detalles sobre su muerte. Tenía 47 años.

En un video publicado el miércoles, Yulia Navalnaya dijo que se habían extraído muestras biológicas del cuerpo de Navalny y se habían analizado en dos laboratorios en el extranjero.

Ella afirmó que ambos laboratorios concluyeron que Navalny había sido envenenado, pero no habían publicado sus hallazgos debido a “consideraciones políticas”. No detalló cuál era el supuesto veneno.

“Estos laboratorios en dos países diferentes llegaron a la misma conclusión: Alexei fue asesinado. Más específicamente, fue envenenado”, dijo Navalnaya en el video, que fue publicado en las redes sociales.

“Exijo que los laboratorios que realizaron la investigación publiquen sus resultados”, expresó. “Dejen de apaciguar a Putin por algunas ‘consideraciones’ superiores. No pueden aplacarlo. Mientras ustedes guardan silencio, él no se detiene”.

Navalnaya ha culpado repetidamente a Putin por la muerte de Navalny, algo que los funcionarios rusos han negado vehementemente. El Kremlin aún no ha comentado sobre la última declaración de Navalnaya.

Navalnaya dijo en agosto de 2024 que los investigadores rusos le informaron que Navalny murió por una combinación de “una docena de enfermedades diferentes” y que finalmente sucumbió a una arritmia, o latido irregular del corazón.

Navalnaya disputó la versión de los funcionarios rusos y dijo que su esposo no mostró signos de enfermedad cardíaca mientras estaba vivo.

Navalny sufrió previamente otro envenenamiento en 2020, cuando el líder opositor enfermó en un vuelo interno en Rusia. Fue trasladado a Berlín cuando aún estaba en coma para recibir tratamiento dos días después. Laboratorios en Alemania, Francia y Suecia, y pruebas de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas, establecieron que estuvo expuesto a la neurotoxina novichok de la era soviética.

Las autoridades rusas han negado cualquier implicación en el incidente, una afirmación que Navalny rechazó como falsa.

