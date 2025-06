La mirada de los estadounidenses sobre el papa León XIV tras su elección histórica

Un mes después de que el papa León XIV asumiera como el primer pontífice estadounidense, los católicos del país muestran un notable entusiasmo hacia su liderazgo, según una encuesta reciente.

Aproximadamente el 66% de los católicos en EE.UU. tiene una opinión “muy” o “algo” favorable del nuevo papa, según el estudio del Centro de Investigación de Asuntos Públicos de The Associated Press-NORC. Solo un 10% de los encuestados tienen una opinión desfavorable, mientras que un 30% no tiene suficiente información para formarse un juicio.

Entre la población general, descubrimientos similares emergieron. El 44% expresó tener una visión positiva del papa León XIV. Un porcentaje igual de personas indicó no saber lo suficiente para opinar, y un 10% mostró sentimientos negativos hacia él.

La promesa de León de trabajar por la unidad en una Iglesia con posturas diversas ha despertado expectativas. Desde Sacramento, California, Terry Barber, un católico de 50 años, anticipa que el papa apostará por una “Iglesia más progresista” que dé la bienvenida a todos.

“Soy optimista. El primer papa de Estados Unidos es significativo”, comentó Barber, que se identifica como demócrata. “Espero ver cambios bajo su liderazgo”, añadió.

Atracción bipartidista

Cerca de la mitad de los demócratas mantiene una opinión positiva del papa, a diferencia de un 40% de los republicanos e independientes, quienes parecen más cautos. Mientras tanto, una minoría en ambos partidos, alrededor del 10%, lo ve desfavorablemente.

Victoria Becude, una católica republicana de 38 años, también manifestó su apoyo, expresando su deseo de que el papa fomente un regreso a las enseñanzas católicas tradicionales. “Espero que pueda guiarnos hacia la fe y hacer que los estadounidenses se sientan orgullosos”, afirmó.

A pesar de las diferencias políticas, la encuesta no reveló una disparidad significativa entre las opiniones de católicos conservadores y progresistas respecto al papa León. La esperanza de que pueda sanar las divisiones dentro de la Iglesia se mantiene presente.

El nuevo papa ha criticado los movimientos nacionalistas actuales y ha hecho un llamado a la paz y el diálogo, un enfoque que resonó entre muchos de sus seguidores. Antes de su elección, el cardenal Robert Prevost mostró iniciativa al incluir a mujeres en la junta vaticana que evalúa las nominaciones de obispos, aunque su postura sobre la ordenación de mujeres ha sido más conservadora.

Donald Hallstone, un católico de 72 años en Oregón, subrayó la necesidad de promover a las mujeres en la Iglesia, especialmente ante la escasez de líderes religiosos. A su vez, algunos católicos conservadores la esperan que el papa se oponga al matrimonio entre personas del mismo sexo y al aborto.

A pesar de las opiniones divididas, hay una tendencia general hacia la aceptación, y las opiniones podrían evolucionar conforme el rol de León como papa se defina más claramente.

La encuesta de AP-NORC incluyó a 1,158 adultos entre el 5 y el 9 de junio, con un margen de error de aproximadamente cuatro puntos porcentuales.