Mundo

La icónica moda de Giorgio Armani: un recorrido a través de las décadas

Giorgio Armani vistió a ricos y famosos con estilos clásicos. Una galería de fotos seleccionadas por AP muestra su evolución en la moda, desde la oficina hasta Hollywood.

04/09/2025 | 13:20Redacción Cadena 3

FOTO: AP fotos: La moda de Giorgio Armani a través de los años

Desde la oficina ejecutiva hasta la pantalla de Hollywood, Giorgio Armani vistió a los ricos y famosos con estilos clásicos y a medida, confeccionados en telas supersuaves y tonos neutros.

Esta es una galería de fotos seleccionada por los editores de fotos de AP.

Lectura rápida

¿Qué se presenta en esta nota? Se presenta una galería de fotos que muestra la moda de Giorgio Armani a través de los años.

¿Quién es el protagonista de la galería? El protagonista de la galería es Giorgio Armani, un diseñador italiano reconocido mundialmente.

¿Cuándo se realizó la selección de fotos? La selección de fotos fue realizada por los editores de fotos de AP.

¿Dónde se pueden ver las fotos? Las fotos se pueden ver en una galería proporcionada por AP.

¿Por qué es relevante esta moda? La moda de Giorgio Armani es relevante por su impacto en la vestimenta de celebridades y su estilo característico en la alta costura.

[Fuente: AP]

