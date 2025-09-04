La icónica moda de Giorgio Armani: un recorrido a través de las décadas
Giorgio Armani vistió a ricos y famosos con estilos clásicos. Una galería de fotos seleccionadas por AP muestra su evolución en la moda, desde la oficina hasta Hollywood.
04/09/2025 | 13:20Redacción Cadena 3
FOTO: AP fotos: La moda de Giorgio Armani a través de los años
Desde la oficina ejecutiva hasta la pantalla de Hollywood, Giorgio Armani vistió a los ricos y famosos con estilos clásicos y a medida, confeccionados en telas supersuaves y tonos neutros.
Esta es una galería de fotos seleccionada por los editores de fotos de AP.
[Fuente: AP]