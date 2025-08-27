La historia de un cuadro robado que un oficial nazi trajo a la Argentina

FOTO: Retato de una dama, el cuadro de Giuseppe Ghislandi, robado por los nazis.

La justicia argentina estuvo detrás de la pista del cuadro “Retrato de una Dama”, del artista italiano Giuseppe Ghislandi, propiedad de un galerista judío y que Holanda reclamó como robado hace 80 años por un oficial nazi que huyó al país sudamericano tras la Segunda Guerra Mundial.

Por sospecha del delito de encubrimiento por contrabando, la policía local allanó el martes una casa en Mar del Plata, en la que residió una de las hijas del ya fallecido ex oficial nazi Friedrich Kadgien, señalado como un estrecho colaborador de Hermann Göring, alto mando del Tercer Reich.

El caso reveló un nuevo capítulo de la historia sobre la huida de nazis a Sudamérica en los 50, con la complicidad de los gobiernos locales que les permitieron radicarse y continuar con sus vidas sin rendir cuentas por los crímenes de guerra.

El fiscal federal Carlos Martínez, a cargo del operativo, dijo a The Associated Press que la pintura no fue hallada en el lugar y que los agentes policiales secuestraron “otros elementos que podrían servir para la investigación, como armas, algunos grabados, estampas y reproducciones de época”.

El paradero del cuadro, que la agencia de Patrimonio Cultural de los Países Bajos reclamó como robado durante la ocupación nazi, fue descubierto por una investigación del diario Algemeen Dagblad, de Róterdam, a partir de las fotografías del interior de una vivienda a la venta en el sitio de internet de la inmobiliaria Robles Casas y Campos de Mar del Plata.

“Retrato de una Dama”, del artista italiano Giuseppe Ghislandi, era propiedad del coleccionista de arte judío holandés Jacques Goudstikker, quien falleció en un trágico accidente cuando escapaba de los nazis.

Sus herederos se vieron forzados a vender las obras a los nazis por un precio muy por debajo del valor de mercado.

No estuvo claro cómo Kadgien, quien se desempeñó como asesor financiero dentro del régimen nazi, se hizo de la pintura. Tras la derrota en la Segunda Guerra Mundial, escapó primero a Suiza y luego a Sudamérica. Murió en 1978 en Argentina. Nunca fue detenido ni imputado por crímenes de guerra.

“Retrato de una Dama” figuró en el banco de datos de Holanda como obra de arte sustraída en la Segunda Guerra Mundial. A partir de la publicación del diario Algemeen Dagblad, Interpol dio alerta a las autoridades argentinas.