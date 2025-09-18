La fiscalía de Perú solicita la ilegalidad del partido de Keiko Fujimori ante la Corte
La fiscalía peruana solicitó este jueves a la Corte Suprema la declaración de ilegalidad del partido Fuerza Popular, alegando que viola principios democráticos. Keiko Fujimori criticó el pedido y lo califica como un ataque a la democracia.
18/09/2025 | 19:05Redacción Cadena 3
LIMA (AP) — La fiscalía peruana pidió el jueves a la Corte Suprema declarar ilegal y cancelar la inscripción del partido Fuerza Popular, aliado clave de la presidenta Dina Boluarte, por considerar que desarrolla “actividades contrarias a los principios democráticos”.
En una copia de la primera de las 364 páginas de la demanda a la que tuvo acceso The Associated Press, la fiscal general Delia Espinoza indicó que el partido liderado por la política Keiko Fujimori, hija del fallecido expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), ha vulnerado de “forma sistemática” las libertades y derechos fundamentales a través de la promoción de ataques y persecuciones contra la integridad de magistrados, funcionarios, opositores y periodistas.
La AP solicitó detalles a la fiscalía sobre la denuncia sin obtener una respuesta al momento.
La denuncia ocurrió un día antes que la Junta Nacional de Justicia, órgano que evalúa, sanciona y ratifica a magistrados, evaluara un pedido para suspender a la fiscal general Espinoza por una supuesta desobediencia en otro caso donde la Junta le pedía dejar su cargo máximo y entregárselo a otra fiscal.
Keiko Fujimori dijo en sus redes sociales que confiaba en que “este pedido abiertamente antidemocrático, a pocos meses de las elecciones generales, no prosperará. Alertamos a la comunidad internacional sobre este grave atentado contra la democracia que intenta perpetrar una fiscal politizada”.
Fujimori, quien ha postulado sin éxito a las elecciones presidenciales de 2011, 2016 y 2021, aún no ha anunciado si volverá a correr como candidata para las elecciones generales de abril. El plazo vence a fines de diciembre.
No es la primera vez que la fiscalía general pide declarar ilegal y cancelar la inscripción de un partido.
En marzo, el Tribunal Electoral canceló la inscripción del partido Alianza Nacional de Trabajadores Agrícolas, Universitarios, Reservistas y Obreros por lo que calificó como conducta “antidemocrática” de ese colectivo y en cumplimiento con una sentencia de la Corte Suprema tras un proceso de ocho meses impulsado por la fiscalía general.
Lectura rápida
¿Qué pidió la fiscalía general de Perú? Solicitaron declarar ilegal y cancelar la inscripción del partido Fuerza Popular.
¿Quién es la fiscal general que realizó la petición? La fiscal general es Delia Espinoza.
¿Por qué solicitan la ilegalidad del partido? Por desarrollar actividades contrarias a los principios democráticos.
¿Qué declaró Keiko Fujimori sobre la denuncia? Confía en que el pedido antidemocrático no prosperará y alerta a la comunidad internacional.
¿Qué sucedió en marzo con otro partido? El Tribunal Electoral canceló la inscripción del partido Alianza Nacional por conducta antidemocrática.
[Fuente: AP]