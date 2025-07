La Fed probablemente mantendrá sin variar las tasas, subrayando brecha entre Powell y Trump

WASHINGTON (AP) — La Reserva Federal previsiblemente mantuvo sin cambios su tasa de interés a corto plazo el miércoles por quinta reunión consecutiva, lo que probablemente subrayó la profunda división entre el titular de la institución Jerome Powell y el presidente Donald Trump.

La propia Fed, sin embargo, estuvo cada vez más dividida sobre sus próximos pasos, y muchos economistas esperaron que dos miembros de su junta, ambos nombrados por Trump, disientan el miércoles a favor de recortar las tasas. Si fue así, sería la primera vez que dos gobernadores votaran en contra del presidente desde 1993.

Aun así, la brecha entre las opiniones del comité de fijación de tasas de interés de la Fed, presidido por Powell, y la Casa Blanca fue inusualmente grande. En varias áreas, las opiniones de Trump contrastaron marcadamente con las del liderazgo de la Fed, lo que estableció probables enfrentamientos en los próximos años, incluso después de que el mandato de Powell termine en mayo de 2026.

Por ejemplo, Trump dijo que debido a que la economía estaba yendo bien, la Fed debería recortar las tasas, como si Estados Unidos fuera una empresa establecida que debería pagar menos por pedir prestado que una empresa emergente.

Pero los funcionarios de la Fed, y casi todos los economistas, lo vieron de otra manera: una economía sólida significó que las tasas deberían ser relativamente altas, para evitar el sobrecalentamiento y un estallido de inflación.

“Argumentaría que nuestras tasas de interés son más altas porque nuestra economía está yendo bastante bien, no a pesar de ello”, declaró Gennadiy Goldberg, jefe de estrategia de tasas de Estados Unidos en TD Securities.

Trump argumentó que la Fed en general y Powell en particular estaban costando a los contribuyentes estadounidenses cientos de miles de millones de dólares en pagos de intereses al no reducir los costos de endeudamiento. Sin embargo, los funcionarios de la Fed no creyeron que fuera su trabajo reducir las tasas que el gobierno paga por los bonos del Tesoro.

La mayoría de los economistas temió que si lo hicieron, corrieron el riesgo de fallar en una de las tareas que el Congreso les dio: luchar contra la inflación.

“Es usar la política monetaria para aliviar la presión sobre los responsables de la política fiscal, y de esa manera apunta a una mayor inflación y problemas más grandes en el futuro”, indicó William English, economista de la Escuela de Administración de Yale y ex alto funcionario de la Fed.

Si los mercados financieros ven que la Fed se centra en mantener bajos los costos de endeudamiento para ayudar al gobierno, en lugar de centrarse en la tarea asignada por el Congreso de mantener los precios estables y el máximo empleo, los inversores de Wall Street, preocupados por la inflación futura, probablemente exigirán tasas de interés más altas para mantener bonos del Tesoro, dicen los economistas, elevando los costos de endeudamiento en toda la economía.

Por su parte, Trump dijo que no había “inflación” y por lo tanto la Fed debería reducir su tasa a corto plazo, actualmente en alrededor del 4,3%, que se incrementó en 2022 y 2023 para combatir el aumento de precios. La tasa de la Fed a menudo, pero no siempre, influyó en los costos de endeudamiento a más largo plazo para hipotecas, préstamos para automóviles y tarjetas de crédito.

La inflación cayó drásticamente y, como resultado, los funcionarios de la Fed señalaron que reducirían las tasas hasta en medio punto porcentual este año. Sin embargo, aumentó un poco en los últimos dos meses y muchos de esos responsables de políticas, incluido Powell, todavía querían asegurarse de que los aranceles no elevaran la inflación antes de tomar una decisión.

La inflación se aceleró al 2,7% en junio desde el 2,4% en mayo, dijo el gobierno a principios de este mes, por encima del objetivo del 2% de la Fed. Los precios básicos, que excluyen las categorías volátiles de alimentos y energía, aumentaron al 2,9% desde el 2,8%.

La semana pasada, Trump y varios funcionarios de la Casa Blanca intensificaron sus ataques a Powell por las tasas. También criticaron los crecientes costos de la renovación de dos de los edificios de la Fed, planteando preguntas sobre si el presidente estaba buscando despedir a Powell por causa en lugar de por diferencias políticas.

Trump y Powell tuvieron una confrontación extraordinaria ante las cámaras sobre el costo del proyecto durante la visita de Trump al sitio de construcción el jueves pasado. El lunes, Trump fue más moderado en sus comentarios sobre la Fed durante una aparición conjunta en Londres con el primer ministro británico Keir Starmer.

“No voy a decir nada malo”, sostuvo Trump. “Nos está yendo tan bien, incluso sin el recorte de tasas”.

Pero agregó: “una persona inteligente recortaría”.

Algunos economistas esperaron que la Fed redujera su tasa clave en un cuarto de punto en septiembre, en lugar de julio, y dijeron que el retraso de dos meses haría poca diferencia para la economía.

Sin embargo, más allá del momento del primer recorte, hubo una gran brecha entre lo que Trump quería y lo que la Fed consideraría hacer: los funcionarios de la Fed en junio vaticinaron solo dos reducciones este año y una en 2026. Pronosticaron que su tasa clave seguiría siendo del 3,6% a finales del próximo año. Trump los estaba presionando para que la redujeran a solo el 1%.

“Eso no va a suceder con las personas actuales en el comité”, afirmó English.

Los inversores de Wall Street también esperaban relativamente pocos recortes: dos este año y dos en 2026, según el precio de futuros rastreado por Fedwatch de CME.

Según las proyecciones de la Fed, solo dos funcionarios en junio apoyaron tres recortes este año, probablemente los nombramientos de Trump de su primer mandato: los gobernadores Christopher Waller y Michelle Bowman.

Waller dio un discurso a principios de este mes apoyando una reducción de tasas en julio, pero por una razón muy diferente a la de Trump: le preocupó que la economía estuviera tambaleándose.

“La economía sigue creciendo, pero su impulso ha disminuido significativamente, y los riesgos” de aumento del desempleo “han aumentado”, expresó Waller.

Waller también vaticinó que los aranceles crearían un solo aumento en los precios, pero no una inflación continua.

Sin embargo, la mayoría de los funcionarios de la Fed vieron el mercado laboral como relativamente saludable, con un desempleo de 4,1%, y que como resultado, pueden tomarse el tiempo para asegurarse de que así es como se desarrolla todo.

“Las continuas condiciones económicas sólidas en general permiten a la Fed tomarse el tiempo para evaluar cuidadosamente la amplia gama de datos entrantes”, estimó Susan Collins, presidenta de la Reserva Federal de Boston. “Por lo tanto, en mi opinión, un enfoque ‘activamente paciente’ de la política monetaria sigue siendo apropiado en este momento”.

________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.