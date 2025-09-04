La campeona defensora Aryna Sabalenka vence a Jessica Pegula en semifinales del Abierto de EEUU
Aryna Sabalenka derrotó a Jessica Pegula en semifinales del Abierto de EEUU, marcando un 4-6, 6-3, 6-4. La bielorrusa busca ser la primera mujer en conseguir campeonatos consecutivos desde Serena Williams.
04/09/2025 | 23:43Redacción Cadena 3
NUEVA YORK (AP) — La campeona defensora Aryna Sabalenka fue simplemente demasiado buena para Jessica Pegula una vez más.
Sabalenka ganó el jueves su semifinal del Abierto de Estados Unidos por 4-6, 6-3, 6-4 en una reedición de la final del año pasado.
La bielorrusa, primera cabeza de serie Sabalenka, está a una victoria de convertirse en la primera mujer en reclamar campeonatos consecutivos en Flushing Meadows desde que Serena Williams ganó tres seguidos de 2012 a 2014.
El sábado, Sabalenka se enfrentará a la octava Amanda Anisimova o a la 23ra Naomi Osaka por el trofeo.
Este enfrentamiento fue bastante cerrado, mucho más que el triunfo en sets corridos de Sabalenka sobre Pegula hace 12 meses, que le dio a la bielorrusa de 27 años su tercer título de Grand Slam, todos en canchas duras.
Desde entonces, Sabalenka fue subcampeona ante Madison Keys en el Abierto de Australia en enero y ante Coco Gauff en Roland Garros en junio. Luego fue eliminada en las semifinales de Wimbledon por Anisimova en julio.
Lectura rápida
¿Qué sucedió en la semifinal del Abierto de EEUU? Aryna Sabalenka derrotó a Jessica Pegula en semifinales.
¿Cuáles fueron los parciales del partido? Sabalenka ganó 4-6, 6-3, 6-4.
¿Qué busca Sabalenka con esta victoria? Buscará lograr el campeonato consecutivo en Flushing Meadows.
¿Contra quién jugará Sabalenka en la final? Se enfrentará a Amanda Anisimova o a Naomi Osaka.
¿Qué títulos previos tiene Sabalenka? Se consagró campeona en tres torneos Grand Slam.
[Fuente: AP]